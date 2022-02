«Dialogamos con Marcelo, un vecino de esquina respecto a la facturación de más de $11.000 que tiene que pagar a la empresa Aguas de Corrientes».

Buen día Marcelo, posteaste esta mañana lo que te llego de agua

“Si, la factura llego antes de ayer. Es una barbaridad, y el agua es deplorable, no se puede consumir, te dicen que es potable pero yo creo que si tomas ese agua vas a para directamente al hospital, como paso con un chico amigo mío que vive a la vuelta de casa, que por tomar esa agua terminaron él y su hermano internados una semana en el hospital».

¿Estas al tanto que los representantes de Aguas de Corrientes que vinieron a Esquina dijeron que el agua se puede consumir?

“Si, me dijeron, pero es un agua marrón, peor que el agua del rio, porque la del rio no tiene este olor a podrido con el que sale el agua de la canilla. No hay justificativo como para pagar once mil y pico de pesos».

Decías en tu posteo que no utilizas el agua

“Yo para consumo no la tomo, traigo agua del campo, agua de pozo».

Ósea que esta factura de once mil y pico de pesos te llega cuando prácticamente no utilizas el agua.

“Claro, no la utilizamos prácticamente, yo creo que hay que tomar medidas drásticas para exigir una solución urgente porque no podemos estar así. Directamente no tendrían que cobrar ellos esa agua».

¿En qué zona está tu domicilio Marcelo?

«En zona sur, Ruta y los Aromos».

¿Todos los vecinos tienen ese inconveniente con el agua?

«Si, en su gran mayoría tienen este problema del agua. Conozco gente de distintos barrios con el mismo problema, yo creo que es en todo Esquina».

¿El agua corriente lo utilizan solo para servicios básicos, como en el baño o para lavar?

“Si, porque para consumo no se puede utilizar, no es potable esa agua”.

Marcelo te dirigiste a las oficinas de Aguas de Corrientes?

«Yo tengo ganas de ir pero no de ir adentro, sino de ir a romperle todos los vidrios para que tomen una decisión».

Me imagino el enojo cuando ves una factura de más de once mil pesos.

“Es una impotencia muy grande, porque no se puede pagar ese monto sabiendo que no utilizas el agua».

¿Hace cuánto que venís con este problema?

«Varios años, porque yo hace mucho ya que no utilizo esa agua para tomar».

Acá me estaba escribiendo una persona que nos dice que está casi en frente de lo que es el tanque de Obras Sanitarias y sale el agua marrón

“Y Si a ellos le sale el agua marrón, olvídate que el resto de la ciudad tiene el mismo problema”

Es muy indignante esto, indigna muchísimo. Invito a que nos juntemos y hagamos algo por esto, qué sentido tiene pagar una boleta si tenemos un agua que no podemos consumir. Vamos a ver si la gente apoya esto y hacemos una juntada para ir a reclamar. Tenemos que apoyarnos entre todos sino lo esto lo vamos a seguir sufriendo».