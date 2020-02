Marcelo Palacios, locutor y animador oficial de comparsa Yasí Verá, en diálogo con “La mañana de noticias” se refirió al “maltrato y mal momento” –así lo describió el mismo- por parte de personal de seguridad; además de la “desinformación” que explica tuvieron por parte de la organización.

“Fue una situación incómoda, teníamos cerca de cinco personas de seguridad que no nos dejaban hacer nuestro trabajo, no podíamos ingresar para ubicar el micrófono durante el paso de la Escuela de Samba para que todo el público escuche y viva ese momento. No lo pudimos hacer; además del mal momento hubo empujones.” Explicó Palacios.

El presentador de la agrupación, además explicó que fue necesario que el presidente de la agrupación, Cristian Corona, apaciguara la situación. “Más allá del lugar que nos dieron, y del mal rato que pasamos, creo que nuestra comparsa estuvo muy bien y fue una buena noche de carnaval.” Rescató.