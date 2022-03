El móvil de “La Mañana de Noticias” pudo hablar con Marcelo Mayora del Partido Liberal, sobre la presentación de listas para las elecciones internas.

– “Verdaderos Liberales” es el nombre de la lista que han presentado, dónde te llevan como candidato a presidente, ¿Verdad?

– Así es, hemos logrado conformar una linda lista, con amigos, jóvenes y correligionarios. Hoy se oficializará la lista, estamos esperando. Cumplimos con todos los requisitos que nos pidieron.

– Ustedes no serían de la parte oficialista, de lo que hoy sería la conducción del Partido Liberal a nivel local, ¿No?

– No, por eso hemos armado otra lista, porque hay un grupo grande de personas que nos animamos armar una lista y ahí estamos, compitiendo por la conducción del Partido Liberal en Esquina. El afiliado va a ser el que va elegir quién quiere que conduzca el partido.

Las elecciones serían el 15 de mayo y nosotros estamos preparados. Tenemos muchos contactos y estamos muy tranquilos con la lista que hemos conformado, las personas que participan en esta lista, son todos verdaderos liberales como se llama la lista.

– La semana pasada hemos escuchado al actual presidente del Partido Liberal Carlos Oviedo, donde manifestaba que nadie se había acercado a hablar con él, sobre otras listas.

– La verdad, me habían comentado pero yo no lo había escuchado en vivo. Tampoco es así, somos todos conocidos, nos respetamos. No quiero entrar en polémicas pero creo que para conformar una lista no tenemos que pedirle la bendición a nadie. Si en algún momento alguien quiere ser candidato, esto es democracia y se pueden presentar si reúnen los requisitos.

Nosotros no paramos, seguimos armando lista y hoy la puedo presentar.

Creemos que lo mejor que lo mejor que puede pasar es que haya internas. Esto le hace muy bien al partido.

– Hace mucho no hay internas, ¿No?

– Creo que la última interna que hubo fue en 2014, donde había salido electo el señor José Álvarez y por el otro lado estaba Ignacio Esquenón. Qué los afiliados puedan elegir la conducción del partido.

– ¿De cuánto es el padrón de afiliados?

– Hoy estamos hablando de un padrón de 2000 a 2050 afiliados, tal vez pueden ser un poquito más.