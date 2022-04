Entrevistamos al candidato a la presidencia del Partido Liberal de Esquina, Marcelo Mayora, quien nos contó sobre las chances que tiene su lista y sobre las medidas a tomar, de ser elegido el día 15 de mayo en las elecciones internas.

– Ya están las boletas impresas en la ciudad de Esquina, con el número de lista número 11 “Verdaderos Liberales”, donde encabezas como candidato a presidente del Partido Liberal de Esquina, ¿No?

– Así es, Walter, ya están las boletas. Ahora ya estamos en carrera, estamos trabajando muy bien. Nuestra lista es la número 11, como te decía estamos trabajando muy bien, estamos visitando a todos los amigos del glorioso Partido Liberal. Tenemos mucha fe de que vamos a andar muy bien.

Creemos que vamos a tener el triunfo, vamos empezar a conducir para mejor.

– El otro día vimos una publicación tuya en las redes sociales, que después del 15 de mayo “Vamos a liberar”, como si el partido estuviera preso.

– Al partido lo está manejando una sola persona, que piensa que el partido es de él. Yo creo que el partido no tiene libertad.

Lo hemos manifestado en otro momento, que si no se hacía lo que esa persona dice, el resto no servía. Vamos a liberar el Partido Liberal.

Yo pienso que es uno de los partidos más antiguos, de la provincia sobre todo, y nosotros creemos que estamos en condiciones de conducir el Partido Liberal como corresponde, sin mentiras, ya que este último tiempo hubo mucha mentira sobre el tema del partido, no solamente acá en Esquina, sino también le mintieron a muchos correligionarios de la provincia.

– ¿A qué te referís sobre que hubo mucha mentira y que se le mintió de acá a los dirigentes provinciales?

– Me refiero a lo que se hizo, sobre todo con eso de la casa propia. Eso es algo muy delicado y tenemos pruebas, lo cual estamos viendo qué medidas tomar sobre eso, porque no solamente se le mintió a los Liberales de Esquina, sino a correligionarios de toda la provincia.

Después de muchas cosas más que pasaron, qué se hicieron que no estuvieron bien y que nosotros estamos hoy compitiendo para cambiar eso.

– ¿Qué es lo que pasó con la casa propia del Partido Liberal que fue inaugurada sobre calle 25 de Mayo?

– Si bien se “inauguró” la casa partidaria, eso nunca fue donado para el Partido Liberal. Eso está a nombre de dos personas, que ya tenemos las pruebas y todo para presentar.

– O sea, lo que vos estas diciendo es que el inmueble anunciado cómo la casa del Partido Liberal, esa propiedad no está a nombre del partido, sino a nombre de dos personas, que podrían pedir el inmueble, ¿No?

– Así es, como te estoy manifestando. Tenemos pruebas sobre eso. No existe tal donación, cómo anunciaron con bombos y platillos.

– ¿Las autoridades provinciales también fueron engañadas? Porque ellos invirtieron para el partido, para una sede, ¿Verdad?

– Así es, totalmente. No solamente la gente, sino de toda la provincia, los legisladores que hoy tenemos, las autoridades partidarias, distintos correligionarios de toda la provincia que han trabajado para eso, para una propiedad privada.

De hecho muchos Liberales de esquina han colaborado muchísimo.

– ¿En su momento ustedes piensan denunciar esto?

– Así es, porque es algo muy grave. Ya hay abogados que están manejando todo.

– ¿Una esas personas es autoridad del Partido Liberal hoy?

– Así es, figura con un gran porcentaje de la propiedad a nombre de él.

– O sea que esa persona, el día de mañana, después del 15 de mayo, depende de las elecciones podría decir que la propiedad es de él.

– Así es, eso es algo particular prácticamente. Pero yo tengo plena seguridad de que el 15 vamos a conducir nosotros el Partido Liberal, y no vamos a participar en ese lugar, sino que ya tenemos conversaciones avanzadas. Durante el tiempo que me toque presidir el partido, va a ser en el mismo lugar, que es Moreno y Velazco.

Aparte, nosotros queremos hacer un Partido Liberal más amplio, ese espacio va a funcionar bien.

– Vemos que hay personas que eran del Partido Liberal, de muchos años, que se están acercando en este momento, ¿No?

– Así es, eso sorprendió mucho. Diariamente nos estamos sorprendiendo. Nos ha hablado una señora, qué en su momento fue totalmente alejada del partido, por la dirigencia que hoy está a cargo.

Hablando con ella nos dijo que quería trabajar en nuestra lista, junto a nosotros y como esa persona, todos los días estamos recibiendo mensajes de otras personas que quieren volver al Partido Liberal.

Vamos a tomar decisiones con la mayoría, como se debe, no que una persona tome todas las decisiones.

Hace tres o cuatro años que no se puede lograr eso, ya que esta persona que está manejando, si no coincide el pensamiento con esa persona, no tiene valor tu opinión.

– ¿La idea es volver a las bases?

– Así es, como tiene que ser. Nosotros queremos manejarlo de esa forma, que es la mejor forma.