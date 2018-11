Marcelo Barrios, vecino de Barrio San Fernando: La ley debe ser pareja para todos, no es justo que ellos elijan qué motos sí y qué motos no

Marcelo Barrios, ciudadano esquinense, en contacto con TN Esquina expresó su enojo y descontento hacia las autoridades de tránsito, ya que, según lo comentado por este, el pasado 7 de noviembre vivió una situación muy particular con trabajadores de transito. Los mismos se encontraban realizando un operativo en calle Velazco y aparentemente habría habido procedimientos irregulares en dicho operativo. Barrios explicó: “Yo vivo en el Barrio San Fernando, el día miércoles salí de mi casa un poco apurado por cuestiones personales. Cuando me encuentro con el operativo por calle Velazco, pago el motor de la moto, me bajo amablemente sin ningún tipo de reclamo y espero a que lleguen las autoridades para ver mi documentación.”

“Quiero aclarar que yo estoy totalmente de acuerdo en que me hagan una multa, y también me queda claro que solo me pueden retener la moto en el caso de que ésta sea robada y si ese fuera el caso también debería estar presente la fuerza policial, pero en esta ocasión yo les había mostrado la cedula en donde consta que el vehículo es mío. Lo que más me indigna es que desde el momento en que yo estacioné la moto pasaron alrededor de 50 o 60 motos a las que por ningún motivo detuvieron; incluso una chica que también estaba e motocicleta pagó a uno de estos hombres para que la dejara ir. Como yo estaba viendo todo esto le pregunté a uno de ellos si podía buscar mi casco para llevarme la moto y con total apatía me dijo que las motos que estaban allí iban a ser secuestradas. La ley debe ser pareja para todos, no es justo que ellos elijan qué motos sí y qué motos no. ”

“Siempre refiriéndome amablemente hacia ellos les pregunté por qué me estaban llevando la moto, por esto llamaron a la policía; quería que me lleven detenido. Por reclamar mis derechos, porque no me quede callado me querían hacer llevar detenido. Lo que yo quiero es que la sociedad tome conciencia de que estamos tratando con gente que ni siquiera es profesional; no está capacitada para tratar con la gente.”