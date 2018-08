Mamógrafo de Avon: 180 pacientes son los que serán atendidos por el mamógrafo de Avon en Esquina

Ya se encuentra el camión de Avon en la ciudad y hoy atiende a quienes se han anotado de la ciudad. La referente Técnica Marta Rovira en contacto con TN Esquina dijo: “Nuestra llegada a cualquier parte del país siempre es bienvenido justamente porque no en todos los lugres hay mamógrafos gratuitos para la gente. Aquí los cupos están completos. Para aquella mujer que no se pudo hacer aún, que se acerque, que hay una lista de espera; no le garantizo la mamografía porque y están los cupos completos”.

“Se hacen las mujeres entre 40 y 65 años de edad que no tengan cobertura médica. En Esquina vamos a atender 180 mujeres. Ese es el número de pacientes que te tenemos en cualquier ciudad del país, tenga la población que tenga. Es totalmente gratuita. En caso de detectarse alguna patología LALCEC de la localidad va a ser la encargada de guiar al paciente para que todos los estudios sean totalmente gratuitos. Calculamos unas tres semanas para que se tengan los resultados en su poder”.

“En realidad el cáncer de mama afecta a las mujeres de nuestro país, pero también los hombres no están a salvo. Cada 8 mujeres que lleguen a los 80 años de edad en algún momento pueden tener cáncer de mama. Si se lo detecta a tiempo es probable que se cure, si lo deja pasar por miedo tal vez no tenga la misma suerte”.