El Club Berón de Astrada cuenta con jugadores de otros clubes tratándose de futbol 11.

Uno de estos casos es el del jugador Martin “Milita” Moreyra, quien participa en el equipo de Libertador, pero su pertenencia está en el club San Martin de la localidad y cuyo pase definitivo ronda los $100.000.

Ante esto, el joven se sintió molesto, ya que el monto dificultaría concretar su decisión, y entre otras cosas expreso en redes sociales “De los 8 años que empecé a jugar en San Martin, donde gane muchas cosas importantes, que parece que se olvidaron. Resulta que hace 2 años decidí no jugar más en el club… díganme ustedes. Esto es futbol amateur, no es futbol profesional. 100.000 pesos mi pase y no crean que de esa plata me van a dar algo”.

Para conocer y entender más acerca de la situación, nos contactamos con el presidente del club San Martin, Luis Servín, quien manifestó que “se tiene compromiso para jugar y hay que ponerse firmes, por ello cuando dirigentes de otros clubes estén interesados en los jugadores, vengan y se sienten a dialogar con nosotros. Si están conformes aceptaran y si no, quedara parado todo”.

Asimismo, Servín argumentó que los costos de un equipo son elevados y si mientras las instituciones no llegan a un acuerdo, el jugador Martin Moreyra debe seguir asistiendo a los entrenamientos, de lo contrario, acudirá a enviarle una carta documento.

“Si bien somos amateur también tenemos un estatuto y hay que cumplirlo” agregó el presidente del Club San Martin.

Hasta el momento la situación sigue inconclusa.