El móvil de “La Mañana de Noticias” se acercó hasta el Barrio Bicentenario para dialogar con Luis Ojeda Secretario Coordinador del Municipio, sobre el Censo de este miércoles 18.

– Luis, respecto al Censo, Esquina no escapó a lo que pasó en todo el país, donde hubo casos de personas sin censar, ¿No?

– Desde ayer que nos estamos comunicando junto al Intendente con la Delegada Departamental del tema del Censo, porque efectivamente, muchas personas se dirigen hacia el Municipio, informando que no fueron visitadas por los censistas. Inclusive hubo personas que hicieron el Censo Digital que no fueron visitadas.

Estamos trabajando y colaborando, desde el Municipio pusimos a todo nuestro personal que trabaja en los merenderos, para que las personas que no fueron visitadas por el censista nos informen y nosotros vamos a generar una lista, para enviar a la Encargada Departamental del Censo. Van a trabajar durante toda la semana y el tiempo que sea necesario, para que se puedan completar los domicilios que no fueron visitados.

Estamos colaborando como Municipio, en todo lo que está a nuestro alcance, que si bien el Censo tuvo una gran respuesta en la parte Digital, lo podamos concretar con la visita del censista a los domicilios que no fueron.

– Fue casi la mitad de la población que hizo el Censo Digital, pero hay una parte importante que no lo hizo. Lo que hizo el INDEC es que puso un 0-800 o un mail, que es un poco complicado para las personas que no pudieron hacer el Censo Digital, porque no tienen conectividad.

– Así es, hay muchas personas que no hicieron el Censo Digital. Nosotros gracias a Dios, la provincia de Corrientes, estuvimos entre las primeras provincias del país, con un 52% de la población contestando el Censo Digital.

Ahora lo que queda es que las personas que no fueron visitadas, instrumentemos todos los medios para que puedan ser visitadas por el censista, o por las personas que están a cargo de hacer esa visita.

Ahora, seguramente, se instrumentarán nuevas reglas para que se puedan visitar las familias que no fueron censadas.

– Por el momento, lo que hace el Municipio es colaborar, poniendo personal en los lugares como merenderos, para que tengan un registro o acercarse al Municipio a anotarse, ¿Verdad?

– Así es, la directora nos sugirió que esperemos hasta la tarde, para darnos los números por radio. Por ejemplo, del radio que comprende el barrio San Antonio y Bicentenario, se comunican a un determinado número de teléfono y así. Nos van a pasar en el día de hoy, para que podamos enviar la documentación.

Vamos a utilizar todos los medios disponibles, para difundir los números de teléfonos a dónde tienen que llamar las personas que no fueron censadas.

Si no, pueden acercarse a los merenderos y dar su nombre, uno por familia, la ubicación de la casa y el número de teléfono y nosotros nos encargamos de que su información le llegue a las autoridades del Censo, para que los próximos días a partir de mañana, se los pueda visitar.

– Entonces le llevamos tranquilidad las personas que no fueron censadas, que van a ser censadas, ¿No?

– Así es, nosotros tenemos sumo interés de que todas las personas de Esquina sean censadas, puesto que eso nos va a dar información real y actualizada de la situación en la que vivimos los esquinenses.

El gran interés del Gobernador Valdés de que todos los Intendentes de los Municipios se pongan a disposición de las autoridades del Censo, es para modificar los datos conceptuales de coparticipación y para tener la información actualizada.

– Eso es importante para cada gobierno, justamente porque a mayor población, mayor coparticipación.

– Claro, el Intendente está gestionando constantemente distintas ayudas del Gobierno Nacional, y a partir de que tengamos los resultados del censo, vamos a tener la información verídica de cuántas familias reciben el servicio de agua potable y cuántas familias acceden a la red de cloacas.

Con esos datos podemos volver a ir al Gobierno Nacional y gestionar otra ayuda, para que se pueda ampliar la red acá en Esquina y así como eso, muchas cosas más.