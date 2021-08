El día sábado por la tarde, el Partido Liberal inauguró su sede en la localidad por la calle 25 de Mayo. Sin embargo, por este acto, muchas personas manifestaron molestia por el corte de tránsito y la demora en habilitar el paso por dicha zona.

En comunicación telefónica, el secretario coordinador, Luis Ojeda, habló sobre esta situación y la realización de otros eventos durante el fin de semana.

“Se autorizó desde el municipio y comité de crisis. Las autoridades del Partido Liberal habían solicitado la autorización a través de una nota, entendimos que se trató de la inauguración de su sede partidaria, se comprometieron a cumplir con los protocolos. Nosotros les hemos facilitado esto con el cierre de la calle, pero ahora, si dentro del fervor partidario no evalúan lo que se puede hacer y lo que no, dejamos a consideración de la población, el municipio no puede estar en todo. Lo mismo pasa en plena campaña electoral, las autoridades que nos conducen dijeron que hay que votar y estamos enfrascados. La población evaluara cada acto de esta naturaleza que se realicen”, comentó Ojeda a inicios del dialogo.

Asimismo, sobre la autorización de algunos eventos y la prohibición de otros, expresó “creo que todas las opiniones son valederas en este aspecto, esto se nos plantea cotidianamente, muchas personas se acercan a solicitar y consultar por reuniones que quieren realizar, pero hasta tanto, no están autorizadas las reuniones aunque se siguen realizando, por ello sugerimos a las autoridades sanitarias que se autoricen, pero no nos pusimos de acuerdo en este aspecto. El Partido Liberal, a presentar su solicitud no aclararon de que habrían grupos en vivo, eso no estaba en su protocolo. Tampoco había un límite de horario, quizá ese fue un error nuestro”.



“Estamos de acuerdo con lo que dicen muchos vecinos, entendemos su disconformidad por algunas ambigüedades que tenemos en estos casi dos años de pandemia. Son cosas que, personalmente, siempre plantee a las autoridades y a quienes conducen esta problemática. Hubieron ambigüedades desde un principio, pero yendo a los concreto, hay una cuestión política en donde se hizo la inauguración de sede haciendo proselitismo político por apoyo al gobernador de la provincia. En Libertador hubo dos caravanas de partidos que se adhieren al gobierno provincial. Hay un grupo político en Esquina que está trabajando para Valdés y en su campaña política, demostrando que no le interesa un carajo la pandemia ni la salud de la gente. La comunidad puede expresar esta disconformidad el día 29 de agosto y buscar un camino distinto”, indicó, finalizando con la comunicación.