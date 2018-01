Luis Ojeda Secretario Coordinador: Actualización de legajos para todo el personal de planta permanente y contratados con carácter obligatorio

El Secretario Coordinador del Municipio, Luis Ojeda, explicó la convocatoria a la actualización del personal municipal en contracto con TN Esquina, dijo: “Estamos haciendo una convocatoria para que a partir de mañana y por el lapso de 10 días hábiles desde las 17 y hasta las 21 hs. Vamos a estar haciendo una actualización de legajos para todo el personal de planta permanente y contratados con carácter obligatorio. Se tienen que acercar los agentes municipales con el Documento Nacional actualizado, fotocopia del mismo y los últimos tres recibos de sueldo, porque hemos visto que hay muchos agentes del municipio que en los últimos días por distintas resoluciones fueron re categorizados y esas resoluciones no están en los legajos. Queremos verificar toda esa documentación, si los recibos están saliendo bien y se ajustan a la documentación que tenemos en legajo. La Declaración Jurada que va a estar haciendo delante nuestro estará refrendada por el jefe de área donde presta servicio”

“El personal del municipio es de casi mil personas, está totalmente sobredimensionados nuestra planta funcional, estamos fuera de todos los parámetros nacionales, provinciales y estamos fuera de nuestra Carta Orgánica. Tenemos que hacer las cosas bien y con seriedad, sentarnos con el personal municipal y ver cómo optimizamos esto. A lo que tenemos que llegar es que la Municipalidad sea eficiente. Nosotros estamos trabajando con personal designado en número de 38 personas y la gestión anterior tenía 200 personas, como personal designado. Tenemos que dar el ejemplo. En esta reorganización del personal del Municipio algunas personas son trasladadas por no ser útil en su sector o porque piden ser trasladados a otro sector. Si le podemos resolver la situación, no queremos tener personal incómodo en el municipio”.

“Hemos planteado al gobernador Valdés respecto de las maquinarias de la provincia afectadas a la tutela del municipio de Esquina y que en los últimos días de la gestión anterior por Resolución afectaron a cooperativas y otras que están en manos particulares. Se comprometió a solucionar ese tema y que no va a permitir que esas herramientas o maquinarias que están bajo la tutela del municipio estén en otros lugares. En el área de Obras Públicas tenemos un inconveniente muy grande, hay obras fastuosas que se hicieron en la ciudad en los últimos años que ni los planos están en el municipio. Hay propiedades importantes que en el municipio están pagando los lotes por baldíos y sin embargo en esos lugares hay enormes casas quintas y eso hay que registrar y deben pagar impuestos y deben presentar planos por esas construcciones. Así tiene que funcionar una comunidad organizada. Hay constructores que sacan todos los escombros a la calle sin avisar y no avisan porque no tienen los planos de construcción y si se pagaron los impuestos”.

Ante la consulta sobre los recursos que en la gestión anterior se pagaba personal y se hacían obras, porqué no se puede hacer lo mismo ahora, dijo: “ahora no se pudo porque las arcas del municipio quedaron vacías, cuando nos entregaron el municipio las arcas estaban en rojo, se gastaron 24 millones desde el 9 de octubre hasta el 7 de diciembre, por eso no se pudo pagar. Se actuó de forma maliciosa, un gasto de un dinero que estaba y tenía un destino. Se utilizaron partidas sin la autorización del Concejo y sin las firmas autorizadas, pedimos la asistencia de la justicia en ese tema para ver cómo se soluciona”.