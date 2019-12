El secretario General del municipio, Luis Ojeda, luego de hacer referencia a la importancia del acatamiento de las ordenanzas vigentes y mostrando inquietud por juicios posibles que tienen que ver con la prohibición de la pirotecnia, en contacto con “La mañana de noticias” se refirió también a la ordenanza que prohíbe los locales bailables en el casco céntrico de la ciudad y dijo “nunca hubo una habilitación de dicho local como boliche.”

El local habría sido habilitado a través de una autorización exprés con una duración de 60 días –expirada- para que luego reciba la habilitación correspondiente. Respecto a esto Ojeda respondió que “Los organismos del municipio están actuando a salvaguarda de las normas. La parte de comercio y el Tribunal de faltas ya se están encargando de labrar las actas correspondientes. Yo no digo que no esté funcionando, digo que no está habilitado.” Expreso Ojeda