Esquina vuelve a fase 3 a partir de este miércoles por un lapso estimativo de 10 días, debido al incremento de nuevos casos positivos de Covid 19 que fueron detectados en las últimas horas.

El secretario coordinador del municipio, Luis Ojeda, en comunicación con La Mañana de Noticias aseguró “se ha decidido ayer retroceder de fase por todos los contagios que estamos teniendo. Se analizó esta situación durante todo el día con el comité de crisis, los médicos a cargo y el intendente. La intención de esto es restringir o disminuir lo más que se pueda la movilidad nocturnos para que las autoridades sanitarias puedan tener trazabilidad de algunos casos, y también para que puedan trabajar a los efectos de ir bloqueando los distintos focos de contagio”.

“En muchas oportunidades se acusó al intendente municipal de que era muy restrictivo, ya venimos hace más de un año manejándonos con esta pandemia, y en principio, lo que consideramos es que la mayoría de la población debemos estar comprometidos y asumir responsabilidad entendiendo que esto se tiene que controlar con el cumplimiento e protocolos y cuidados” agregó Ojeda y apuntó “muchos comercios nos piden que habilitemos una hora más para atención al público, pero después nos enteramos que no cumplen con ese permiso que otorgamos. Voy a decir con claridad que hay bares nocturnos en donde los responsables no se ocupan de que las personas que asisten cumplan con el distanciamiento y otras medidas, como por ejemplo el día sábado en un local bailable que está sobre ruta. Les damos la posibilidad de que manejen su negocio con protocolos y prevenciones pero esperan que el municipio ande de niñero detrás de ellos. Ya hicimos un llamado de atención, porque muchos creen que en época de pandemia podemos ir permitiendo todo, pero me parece que las personas no están entendiendo que el cuidado pasa por cada uno”.

“La generalización es fea, me opongo a ella, pero las normas cuando se dictan se aplica de manera general” indicó el secretario.

Respecto a las medidas que se aplican-o debieran aplicarse- a comercios que continúan atendiendo hasta altas horas, como así también en un supermercado mayorista en donde se registró varios contagios dentro del personal y se vio abierto durante estos días, Ojeda comentó “creo que la gente no está enterada de las sanciones que se aplican porque no están en carácter de puro conocimiento, pero de que estamos aplicando multas y estamos sancionando a los infractores a través del órgano competente. Nosotros no estamos en búsqueda de sanciones o afectar los recursos económicos, lo que nosotros pretendemos es que entre todos entendamos que hay que ayudarnos y pelearle a la pandemia. En algunos casos, estamos viendo que las multas, lamentablemente, no son una solución porque ya hay comercios que fueron multados 2 o 3 veces y sin embargo, siguen infringiendo. Lo que hay que profundizar es el compromiso de cada uno, comerciantes y población en general. Desde el municipio estamos trabajando, no perseguimos la multa como solución, pero no hay de otra”.

Por otro lado, en cuanto a los permisos para ingresos a la localidad de Esquina, Ojeda explicó “el único cambio que hubo acá es con nuestra ciudad vecina de Goya. Hasta el momento con Goya veníamos pidiendo el permiso de turismo interno que otorga la provincia para el acceso entre ambas localidades, pero ahora nosotros solicitamos también el permiso otorgado por el municipio, el cual puede solicitarse y registrarse a través de la página del gobierno municipal disponible. No hay nada restrictivo, solo pretendemos controlar el traslado”.-