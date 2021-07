Debido a los números de casos positivos de Covid que se siguen detectando diariamente con los trabajos de hisopados por el equipo de salud, el comité de crisis local junto con el Municipio se reunirá para evaluar la situación y tomar medidas.

En comunicación telefónica, el secretario coordinador del Municipio, Luis Ojeda, nos comentó más sobre esto.

“Estamos constantemente hablando en la mesa ejecutiva con las personas del comité de crisis y escuchando la preocupación planteada por las autoridades de salud. Es como que estamos en una meseta cada vez un poco más alta, no logramos disminuir la movilidad aunque hagamos todo el esfuerzo posible y trabajemos con todos los recursos humanos posibles. Implementamos todo lo que está a nuestro alcance pero pareciera que la situación no se entiende” expresó Ojeda a inicios del contacto.

Ante la posibilidad de tomar como medida una restricción horaria en la circulación dentro de la localidad, dijo “Estamos evaluando las alternativas, hoy nos reuniremos al medio día nuevamente. Las restricciones, a veces nos cuesta tomar porque afectan a muchas personas por el incumplimiento de unas pocas y es lamentable que lleguemos a medidas drásticas por un grupo que lo genera. Llega un momento en el que no nos queda otra alternativa, el número de contagios que estamos teniendo es muy alto, es necesario decidir por esta situación que estamos atravesando. La preocupación por las autoridades sanitarias es grande, y tengamos en cuenta que se acercan las vacaciones de invierno. Hay que tener responsabilidad, son pocos pero igual se genera un gran daño”.

“El Municipio necesita una norma que nos dé la posibilidad de establecer sanciones por incumplimientos. Si no tenemos esto se hace muy difícil que nosotros podamos actuar. Realmente preocupa la falta de responsabilidad que no hay por parte de los ciudadanos ante esta situación, hay momentos en los que me siento desbordado por ciertas cuestiones. En el día de ayer, vecinos me han llamado de un barrio dando aviso sobre una joda que había en la zona y el movimiento de personas debido a ello. Ante estas situaciones sólo podemos llamar a la policía ya que tiene la facultad de dirigirse hasta el lugar, no así el personal municipal, y es lamentable tener que recurrir a esto para cuidar la salud, que es lo que estamos priorizando, la salud pública”, indicó.

“Tenemos conocimiento de algunos casos en los que un empleador pone a su empleado en una situación complicada y presionan para que asistan al trabajo aún teniendo un estado de salud comprometedor. Algunos solo piden el resultado de un hisopado y no funciona así. Si una persona tuvo contacto estrecho, primero debe hacerse el hisopado y segundo, debe realizar el aislamiento durante todos os días indicados por las autoridades sanitarias, no del empleador. De igual modo, la falta de cumplimiento se da por parte de personas que no tiene este tipo de responsabilidad, y lo hacen sin pensar en sus familia”, explicó.

Asimismo, agregó “Tenemos entendido que ante las faltas e incumplimientos podemos dar aviso y los efectivos policiales toman las actuaciones correspondientes. Hay reuniones y juntadas que sobrepasan los límites”.

En cuanto al horario de atención de comercios, dijo “En su momento, ya hemos recibido el planteo de vinotecas que pidieron extender su horario de atención por una hora más, y por el Día del Padre hemos accedido a esto. Los demás negocios están autorizados a atender hasta las 21:00 a excepción de farmacias que estén de turno. Los kioscos, bares y restoranes funcionan hasta las 23:00” y finalizaba con la comunicación.