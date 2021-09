De cara a las elecciones PASO legislativas de este 12 de septiembre y encaminadas las elecciones municipales en noviembre, los sectores y fuerzas políticas locales ya empiezan a definir los proyectos que se pondrán a consideración de la ciudadanía votante.

En comunicación telefónica, Luis Ojeda, secretario coordinador del municipio y referente Justicialista dentro del oficialismo local, habló respecto a los lineamientos que se mantienen desde su espacio.

“Estamos trabajando con tiempos muy acotados respecto a las PASO, desde las últimas elecciones del 29 de Agosto solo nos quedaban dos semanas para estas elecciones nacionales que son las elecciones primarias abiertas de los partidos para seleccionar los candidatos para el 14 de noviembre. Nosotros tenemos una lista oficial que estamos acompañando, la boleta azul A, del Frente de Todos. Acompañamos a los precandidatos que figuran en la boleta, pero pretendemos que sean los candidatos oficiales”, afirmó Ojeda a inicios del contacto.

La lista del Frente de Todos está encabezada por Carlos “Camau” Espíndola como precandidato titular a senador nacional, y su compañera camporista Ana Almirón. La grilla de diputados nacionales, está conformada por los precandidatos titulares Jorge Antonio Romero (PJ) y Marlen Gauna (Cámpora).

“Estos precandidatos competirán luego con otros candidatos de nuestro espacio y de allí saldrá la lista definitiva para las elecciones municipales que vamos a presentar el 14 de noviembre, en donde vamos a elegir por intendente, vice y concejales. En cuanto a la presentación de boletas, todavía no tenemos la definición, lo que si sabemos es que nuestra boleta irá junto a la boleta de legisladores nacionales”, agregó.

Por su parte, comentó “Nosotros estamos trabajando en todo lo que es la parte administrativa de lo que será la presentación de la lista para la reelección de Hugo Benítez. Vamos a estar inscribiéndonos dentro del Frente de Todos y, seguramente allí, se estarán haciendo las reservas. Se pueden agregar nuevos partidos, la idea de Hugo es conformar un frente político mas amplio que el que tenemos ahora, buscamos siempre encontrar acuerdos con grupos que quieran lo mejor para Esquina y estamos trabajando con eso junto a Hugo que está facultado para ello”, asegurando que el equipo de trabajo de trabajo que están formando hasta el momento, está integrado por personas referentes de varios partidos.

“Hugo Benítez va a conversar con todos, ¿por qué no se podría conversar con peronistas que apoyan a Valdés, si también hemos conversado y trabajamos juntos con radicales? No vemos impedimento en esto, el tema es trabajar y poder llegar a un acuerdo. Buscamos personas de consenso y dialogo que ayuden a lograr cosas para Esquina. El gobierno provincial debe asistir a todos los esquinenses y no sólo hacia un solo sector, se debe respetar al gobierno municipal para que se pueda trabajar en conjunto”, señaló.

Por último, expresó “Hugo tiene la capacidad de conducir y por eso lo elegimos, tiene la sabiduría de conducir en diversidad. Los peronistas somos difíciles de conducir, pero Hugo logró hacerlo y además, sumar a otros grupos. Nosotros vamos a buscar por distintos medios el mejorar el concepto de gobierno entre municipio y provincial con el fin de llegar a lo mejor para Esquina. Es probable que varios sectores o partidos que están dentro de la alianza ECO nos acompañen”. –