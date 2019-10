Siguen los reclamos de informes por parte del cuerpo legislativo municipal hacia el ejecutivo municipal.

El Secretario Coordinador del municipio, Luis Ojeda, habló en “La Mañana de Noticias” sobre estos reclamos que se reciben por parte de algunos concejales, refutando que “siempre estamos contestando los informes que piden”.

Además, el secretario sostuvo que muchos informes presentados no habrían ingresado en el orden del día de algunas sesiones si no fuera por el llamado de atención del presidente del Concejo que así lo solicitó.

“En este último tiempo el Concejo no me está convocando porque hay una concejal que manifiesta por ahí que yo tengo que subir cada mes con todas las carpetas de informes del municipio e ir a sentarme a depender de la voluntad de los miembros del concejo deliberante para ver si ese día brindo informe o no. No creo que esa sea la forma de trabajar”.

Agregó también “vamos a pedirle al Concejo Deliberante una nomina, porque estamos cansados que salgan dos concejales a decir por los medios que no presentamos informe. El municipio hace todo lo posible para mantener una buena relación y de que la comunicación sea lo más fluida posible. De repente, habían dudas que los concejales podían evacuar con mi presencia, sin embargo, optaban por hacer pedido de informes, cuando podían preguntarme tranquilamente”.

Luis Ojeda aseguró que los pedidos de informe recibidos, están contestados en un 90%.

“Ahora vamos a pedir al Concejo que envíen detalladamente por los informes que ellos consideren que no fueron respondidos. A lo mejor no les gusta la respuesta o la consideran insuficiente. Hay que solucionar esto, no tenemos la intención de polemizar”.