Luis Ayala, Presidente de la Asociación de Ex Combatientes: Se prepara el viaje a las Islas Malvinas

Luis Ayala, Presidente de la Asociación de Ex Combatientes de Esquina habla del viaje de los correntinos a las Islas Malvinas. En contacto con TN Esquina dijo: “Todavía no tengo precisada la información de si son todas las provincias que van a enviar su delegación a las Islas Malvinas, pero si lo financia el Gobierno de la Provincia de Corrientes y que designó a 18 ex Combatientes de la Provincia, uno por cada localidad. Nos han pedido todos los datos de cada uno de los que van a viajar”.

“Yo en mi caso siempre quise volver. Pensé que nunca más podría volver a Malvinas, pero ahora tengo la esperanza de poder volver, más que nada es una cuestión de honor para mí tener que viajar a Malvinas y poder visitar la tumba de mis compañeros. Están muy avanzadas las conversaciones con el gobierno provincial y si Dios quiere estaremos volviendo a Malvinas, Gracias a dios soy el primero de Esquina que va a realizar este viaje junto con los demás ex combatientes de la Provincia”.

“Recién estuve hablando con el Coordinador general de los Ex Combatientes y me dijo que en la primera quincena de marzo estaría saliendo el primer viaje. Una empresa privada que va a acompañar al Gobierno para que los ex combatientes puedan regresar a las Islas Malvinas por espacio de siete días”.