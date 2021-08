En comunicación con Luis Ayala, presidente del Centro de Ex Combatientes de Esquina, hablamos sobre la visita del grupo en la Casa Rosada y los motivos de la misma.

A inicios del dialogo, Ayala afirmó “Estamos en una movilización nacional de ex combatientes de todo el país. Vinimos a traer petitorios para hacer nuestros reclamos, principalmente cuestiones de salud. Ahora estamos en la Casa de Gobierno, esperando hablar con alguna autoridad que pueda responder a nuestras demandas. Son reclamos que venimos haciendo hace años, ya no podemos esperar más. Hay muchos problemas de salud, de acuerdo a lo que hemos hablado con distintos representantes de centros de otras provincias, hay mucha espera. En muchas provincias PAMI no está funcionando, entonces, hacemos este esfuerzo para acompañar”.

“Esta protesta que vinimos a hacer es pacífica, pero estamos cansados de que todos los años debamos movilizarnos por esto. Me parece que son demandas justas que nos merecemos, hablamos de salud. Hay muchos veteranos que fallecieron por Covid que, lamentablemente no tenían resguardo médico. Esta es una de las últimas movilizaciones que vamos a hacer, porque la verdad es que cuesta. En Corrientes estamos bastante bien, dentro de todo, pero hay lugares del país en donde no, y debemos ser solidarios con nuestros compañeros”, agregó, finalizando con la comunicación.