Conversamos con Luis Ayala, Presidente de Ex Combatientes de la ciudad de Esquina, para hablar sobre la presentación de un documental, que se va a estar dando el día de mañana 14 de junio, a las 17 horas en el Centro Cultural Esquina.

Esta producción contempla archivos, registros y testimonios de nuestros veteranos de guerra en el marco de “Malvinas 40 años”. Mediante este material, se propone realizar un recorrido por la historia de sus vidas, cuya juventud se vio inmersa en un escenario de conflicto bélico, que es reconstruido a partir de sus memorias y relatos personales.

– Luis, ¿Qué nos puede comentar respecto a lo que va a estar sucediendo mañana en el Centro Cultural Esquina?

– Hemos enviado la invitación a los medios, sobre este documental que se va a presentar el día de mañana, a partir de las 17 horas. Esto es un trabajo que se venía realizando en conjunto con Prensa y Difusión del Municipio de Esquina.

Era un homenaje para el 2 de abril, pero no se pudo llegar con ese trabajo. La idea es presentarlo mañana.

Es un documental con testimonios de cuatro ex combatientes de Esquina, donde relatamos nuestras vivencias sobre el conflicto, durante nuestra permanencia en medio de la guerra.

Imágenes, fotografías de la época. Yo quiero resaltar el acompañamiento del Municipio a la causa Malvinas, que en todo este tiempo hemos recibido los reconocimientos que hace mucho tiempo no tenían los ex combatientes.

Es un documental que va a quedar para la posteridad. La idea es que este documental sea llevado a las escuelas, como material de estudio.

El día de mañana, cuando no estemos más los ex combatientes, que esto quede como un material histórico.

– El documental se llama “Son nuestros héroes”, ¿Verdad?

– Así es, tiene una duración de 40 minutos y me gustaría que la gente pueda verlo.

Hay un testimonio de Carlos Arce, que casi nunca quiso hablar, ahora se decidió. Es muy importante y grafica muy bien lo que fue el conflicto, que es una parte de la historia de cada uno. Si bien estábamos en un lugar medianamente de chico, como ser las Islas Malvinas, todo hemos vivido situaciones diferentes en distintos lugares de la isla.

– Así es, cada uno vivió cosas diferentes durante el conflicto. Usted siempre nos cuenta lo que vivió, que fue capturado cómo prisionero. Cada uno tiene su vivencia y estas cuatro personas estarán contando lo vivido, su propia experiencia, ¿No?

– Lamentablemente hay muchos que no quieren hablar, porque somos más de veinte ex combatientes en Esquina, pero hay muchos que no se animan a hablar, que les hace mal. Igualmente nosotros representamos a todos.