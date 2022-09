En diálogo con el presidente ex combatiente Luis Ayala, luego de haberse postergado la fecha del acto de entrega de medallas en reconocimiento a los 40 años de la Gesta de Malvinas.

«Se hará la entrega de esta medalla conmemorativa por Malvinas, ya se tenía programado pero tuvimos que suspender y se realizará mañana en la Plaza 25 de Mayo, esto es algo a nivel nacional, hace 10 días atrás aproximadamente llegaron las medallas a Esquina. Es un reconocimiento del gobierno y del pueblo argentino, estarán presentes los ex combatientes y sus familiares, están invitadas las autoridades locales y los colegios, algunos por situaciones personales no podrán asistir pero pueden designar quien quiere que reciba. Siempre decimos los ex combatientes que vamos a seguir trabajando por nuestra ciudad y ayudando».