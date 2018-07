Lucio Di Matteo hablo en forma exclusiva y dio más detalles sobre las entradas Rusia 2018 donde salpica a la LEF y el apellido Mancini

En contacto con la Mañana de Impacto y TN Esquina hablo el periodista de Canal América A24, Lucio Di Matteo quien dio el informe sobre las entradas Rusia 2018 las maniobras de la AFA, donde se vio involucrado la Liga Esquínense de Fútbol y el apellido Mancini.

“Esto fue un información que me llego de una fuente muy buena, el que me da la información me pide no difundir la fuente, cuando veo me sorprende el nivel de detalle porque se trata de una planilla de Excel donde se ve cuánto vale cada entrada, a quienes fueron asignadas y cuanto es el total de esas entradas, el valor es de 4 millones y medio de dólares, por lo cual alcanzaba y sobraba para pagar la indemnización de Sanpaoli”. Expreso Di Matteo

“Todo el mundo futbolero sabe que para pasar los controles y llegar a la puerta de la tribuna o de la platea de cualquier cancha en Rusia tenías que tener el Fan ID (DNI o Pasaporte para el mundial), son entradas que la AFA le pidió a la FIFA, si AFA se la pago o no a la FIFA es algo que desconozco pero es probable que le hayan llegado entradas de protocologo”.

“Si después la AFA tiene entrada de protocologo o la quiere regalar por presentación a Diplomáticos, Secretario de Estado o a Ministros puede hacerlo, pero en este caso a mí me dice gente que accedió a esas entradas que las compro, ¿quién vendía esas entradas? Nada más ni nada menos la secretaria privada del presidente de la AFA Chiqui Tapia”

“Una de las personas que salió el nombre en el informe me llamo reclamándome que porque salió su nombre si él había comprado esas entradas, los amigos del poder ¡..y esta persona se la pago a la privada del presidente de la AFA”.

“Después un colega que también salió su nombre en el informe me manifiesta que él le pago a una agencia marketing deportivo, donde respondo a qué agencia de marketing deportivo decime el nombre?, claro la respuesta fue: no te puedo decir el nombre”

“Esto habla a las clara que son entradas que la AFA tenía y podía entregarlas de cortesía o cobrarlas donde montaron un negocia paralelo, la presidencia de la AFA se hizo con 4.5 millones de dólares gracias a estas entradas”.

“Los nombres de las personas que aparecen en el informe son las personas que compraron las entradas o las que la retiro de favor, no nos olvidemos que Chiqui Tapia llego a la presidencia de la AFA con el apoyo de todas las ligas del Interior, que para mí las pago porque si no, no pondrían en la planilla el valor de las entradas, esta gente por acomodo obtuvo este beneficio sin entrar a la página de FIFA a esperar el sorteo de las mismas”.

“Después voy a mandar el detalle respecto de la Liga Esquinense de Fútbol, y nombre completo de quien retiro esas entradas o mejor dicho quien se beneficio con ellas, pero como verán en el mundo AFA todos se conocen y mas con el poder político” finalizo Di Matteo