Esta mañana, pudimos entrevistar a la Concejal Luciana Papaleo, quien nos comentó sobre el taller a realizarse esta tarde en la Plaza del Barrio Bicentenario.

– Concejal, ¿Qué nos puede comentar sobre las actividades del día de hoy?

– Desde el Concejo Deliberante, existe la Banca de la Mujer, que es una comisión especial que trata temáticas especiales de la mujer género y diversidad.

Hoy viene personal del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación, para realizar una charla taller sobre señales tempranas, sobre la prevención de violencia de género.

Se va a realizar en la plaza del barrio Bicentenario, a partir de las 15 hs. es la convocatoria. Van a dar asesoramiento un equipo interdisciplinario, que trae acompañamiento legal y psicológico.

Van a hablar sobre el programa “Acompañar” y la idea es invitar a todas las mujeres de todos los barrios, para que puedan acercarse a hablar este tema qué sabemos que es muy actual.

Lamentablemente cada 25 horas muere una mujer por violencia de género y por ahí se encuentran solas. Son situaciones muy sensibles, que por ahí da vergüenza contarlas y no saben a quién acudir, o por ahí saben a quién acudir, pero no pueden salir de ese círculo de violencia, por eso me parece que la educación, la prevención y la contención son muy importantes.

– Lo que vemos de la Banca de la Mujer, es que están haciendo mucho hincapié sobre la violencia de género, detectarlo a tiempo, inclusive hay un proyecto que fue aprobado para que se den talleres en los jardines de infantes respecto a la violencia, ¿No?

– Si, hay dos proyectos de mi autoría. Por un lado, un proyecto para hablar sobre violencia de género y empoderamiento de las mujeres, que se van a hacer en todos los barrios. Ya se empezó a hacer en el CIC, hace aproximadamente dos semanas, con un grupo de mujeres que son encargadas de los merenderos de la localidad.

Y por otro lado, se presentó otro proyecto la semana pasada, como fue el día contra el maltrato infantil, es para que se hable en la escuela primaria, en los jardines, sobre los derechos de los niños. Que los chicos vean qué derechos tienen y cuáles son los tipos de maltratos y violencia.

– A través de estos proyectos, piden que de la Dirección de la Familia, la Mujer y el Niño lleven adelante esos talleres, ¿No?

– Así es, el proyecto está en comisión. Sale mañana, si Dios quiere, porque se lo estuvo estudiando. Se vio la manera de ejecutarlo, porque por ahí muchos proyectos quedan en proyectos y la gente no sabe. Pero por ahí está en esa brecha, entre la resolución, las leyes y la ejecución, que es un camino que a veces no llega a la ejecución de todos los proyectos que se presentan.

Luego se amplió para que, no solamente sea para los niños, sino para los padres, los docentes y los directivos de las escuelas.

Porque no solamente el niño tiene que conocer sus derechos, sino que los grandes tenemos que conocer cuáles son los tipos de violencia y maltrato infantil, que por ahí algunos que son más grandes, nos quedamos con conductas que las hemos naturalizado, sobre castigos, penitencias, gritos y ahora, lo que estamos queriendo es concientizar sobre la crianza con amor.