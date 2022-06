Este miércoles, en los estudios de Radio Rivadavia Esquina en el programa la “La Mañana de Noticias” pudimos contar con la presencia de la Dra. Luciana Mendoza, Secretaria de Gobierno del Municipio, sobre lo que va a suceder el día de mañana en nuestra ciudad.

– Dra. ¿Qué estará sucediendo el día de mañana?

– El día de mañana, jueves 23 y el viernes 24 se va a traer a Esquina el programa Construir Seguridad Ciudadana, que es un programa del Ministerio Seguridad de la Nación.

Hoy se hace realidad, pero ya estábamos en tratativas hace más de un mes, precisamente el 13 de mayo, yo personalmente junto a Luis Ojeda fuimos a la ciudad de Mercedes y mantuvimos una reunión con el Intendente y otros intendentes de las localidades de la provincia y la secretaria de intervención federal de seguridad de la nación, la señora Susana Cano.

Para acercar a nuestra localidad este programa Construir Seguridad Ciudadana, que básicamente es una herramienta de aplicación de políticas públicas, que tiene que ver con la seguridad y precisamente, en el marco de este programa es que se estarán dictando distintos talleres a partir de las 9:30 de la mañana, hasta las 14:30 horas, tanto mañana jueves como el día viernes.

Con una temática enfocada en lo que es la violencia, prevención de la violencia sobre el adulto mayor, ciber acoso más conocido como “grooming”. Son delitos contra la integridad sexual de menores, que se llevan adelante a través de los medios digitales, también el bullying.

Estos talleres van a estar destinados a agentes municipales, referentes territoriales, comunidad educativa, docentes, alumnos pero no solamente va a estar enfocado en lo que hace a seguridad, sino también en la salud.

– Estaría llegando una unidad de salud, ¿Dónde sería?

– Así es, se contará con esa unidad que estará en el playón San Martín, por calle Antártida Argentina y Roque Sáenz Peña, estará una unidad qué tendrá farmacia, con el programa Remediar, se va a entregar medicamentos a la gente que así lo requiera, presentando su orden médica por es fundamental que lo demos a conocer.

– Esto será un trabajo de diferentes áreas del Municipio, ¿Verdad?

– Si, estarán distintas áreas como la Seguridad Vial, la directora de la Familia, la Mujer y el Niño, el secretario de Salud, la directora de adultos mayores con un operativo en conjunto con funcionarios y personal del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Además de la función pública y la profesión que uno tiene, uno camina por la ciudad, por eso digo que está enfocado a referentes barriales.

Fui a compartir en un merendero del barrio San Fernando y resulta que de repente me ven y me hacen una consulta, todo era sobre violencia, violencia intrafamiliar, violencia de género y me tuve que alejar de donde estaban los chicos y comenzar a atender a la gente, a asesorarlos por la cuestión de violencia.

– ¿Seguirán trabajando con este tipo de talleres?

– Ya veníamos trabajando del mes de mayo y la idea es ir avanzando y no quedarnos solamente en lo que hace a los talleres de prevención del delito de violencia familiar, de género, acoso sexual, ciber bullying y demás, sino que también es ir avanzando en otra cuestión que es necesaria en Esquina y estamos tratando con los medios, a través del Gobierno Nacional, de poder llevar adelante lo que hace a nuestra seguridad, anhelamos la creación de un centro de monitoreo.

Estamos en tratativas con el CONICET, porque me parece fundamental. Muchos tal vez no sepan qué función cumple el CONICET, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es tan importante la ciencia y la tecnología también en nuestra era y nosotros, no tenemos un centro de monitoreo. Eso hace a la seguridad y a una acción multi agencial, en el cual tenemos al estado, a la ciudadanía y al poder judicial.