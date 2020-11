Después de algunos comentarios que se expresaron por parte de un profesional del derecho en este medio respecto a las normativas de prevención, la Dra. Luciana Mendoza, de asuntos legales del municipio, visito el estudio de La Mañana de Noticias para refutar y aclarar en algunos puntos que se trataron en el día de ayer generando algunas inquietudes con una convocatoria a asamblea ciudadana.

A inicios del dialogo, la Dra. Mendoza sostuvo “mi visita es por algunos comentarios y opiniones que fueron vertidas en este medio por un colega, un profesional del derecho. Podemos estar o no de acuerdo en cuestiones, pero hizo una mezcolanza de cosas. Habló de un gobierno corrupto, de medidas inconstitucionales, de dictadura, del comité de crisis y falencias que, para su criterio, son inconstitucionales, también hizo referencia a falencias de la parte legal y esto amerita una aclaración. Yo, como directora de asuntos legales del municipio, ocupando este cargo desde febrero del 2020, afirmo que la Dirección de Asuntos Legales tiene funciones establecidas en la Carta Orgánica y en el manual de Visiones y Misiones, lo que constituye la biblia de los funcionarios públicos. Mi función es actuar en representación de la Municipalidad en los juicios, emitir dictámenes, sugerencias al intendente al vice intendente, a los secretarios y directores, y además, tengo facultades para iniciar juicios por vía de apremio por cobro de los tributos, aclarado esto, si se hace referencia a una falta o falencia de la parte legal del municipio, hay que decirle a la sociedad en que falla esa parte, según el criterio de colegas o cualquier ciudadano. Si atacas una resolución del Departamento Ejecutivo Municipal y, en concreto, las medidas restrictivas y preventivas que adopta el ejecutivo en este marco de emergencia, la vía correspondiente es la justicia, porque para eso hay previstas acciones de amparo.

En lo que va del año 2020, según lo comento la Dra. Mendoza, la Municipalidad fue notificada una sola vez de una Acción de Amparo.

“Fue una acción de amparo que se presentó por dos vecinas de la localidad contra la resolución del ejecutivo y decisión del Concejo Deliberante por la aprobación del Proyecto Alimentador 33KV, el cual ejecuta la DPEC” aclaró y continuó “si ponen en duda que el comité de crisis tiene errores y falencias, por supuesto que lo tiene, hasta quien lo está diciendo, tengo autocritica, trabajamos 24/7 en un gabinete, con virtudes y defectos, y guste o no, hoy Esquina tiene 12 casos y a quienes escuchamos fundamentalmente es a los profesionales de la salud. Esta pandemia nos desconfiguró la vida a todos, en todos los niveles, y lo que hacemos es estar casi siempre al límite. Es la justicia la que interpreta las normas y en su caso, va a declarar la inconstitucionalidad de alguna resolución, si hablamos del comité de crisis, éste fue creado por una ordenanza en el cuerpo legislativo y se dispuso que estaría conformado por el intendente, el vice intendente, el secretario de salud, el secretario coordinador, fuerzas de seguridad. Ahora, si decimos que, al principio el comité de crisis funcionaba en todo su esplendor porque todos exponían sus opiniones y se llegaba a un acuerdo es cierto, y que después empezaron los desacuerdos y despieces, y por ende una reducción. Que se haya querido subsanar todo eso también es cierto. Se puede criticar, pero que las criticas sean constructivas, no destructivas, y mucho menos apelar a la injuria, a la falta de respeto, a la calumnia y decir que estamos en una dictadura con todo lo que implica eso. Hay que debatir ideas, no agravios ni chicanas”, considerando que la falta de trabajo para muchos esquinenses es un problema que influye a todos, pero que el escenario generado por la emergencia sanitaria y sus medidas son transitorias.

“Hay que ser realistas, Esquina no está separada de la provincia, estamos en contacto diario, no podemos cerrarnos solo a nuestra realidad” agregó la Dra., apelando al consenso y afirmando “hay que hablar con conocimiento de causa, hay situaciones que se hablan desde el desconocimiento. Bienvenidas sean las críticas, pero nadie toma resoluciones para perjudicar al pueblo, las medidas y la gestión no son perfectas, nadie es infalible, lo que sí se puede es tratar de que ese margen de error sea el mínimo posible. Otra cosa, se habló de corrupción, yo formo parte del gabinete, tengo mi declaración jurada para que la sociedad vaya y se informe al respecto, puedo dar fe de como ingresé a la función pública, desde mi lugar, mi desempeño hasta el momento esta a la altura de las circunstancias. En todo lo que va del año no tuvimos un reclamo judicial. Soy funcionaria 24/7 y estoy a disposición para atender a las dudas de cualquier ciudadano”.-