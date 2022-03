Luciana Mendoza: “A veces no me encuentran en el municipio porque me encuentro en el cementerio, la policía, las obras, que es lo que tiene que hacer un Secretario de Gobierno”

El día viernes, tuvimos la visita en los estudios de “Mañana de Noticas” de la Dra. Luciana Mendoza, quien se desempeña como Secretaria de Gobierno del Municipio de Esquina, quien nos habló de sus funciones y el estado, entre otras cosas, del Cementerio local. – ¿Usted se hizo cargo del área de Secretaría de Gobierno el 10 de diciembre? – Así es, juré el 10 y el lunes 13 de diciembre ya comencé a trabajar. – ¿Cuál es la diferencia de Legales a esta nueva función que es un poco más política? – Para mí es un desafío total, yo venía de ocupar dos cargos una de Directora de Asuntos Legales y después fui Asesora Letrada de la municipalidad, algo totalmente distinto. La parte legal de la administración pública es sobre causas admirativas y demás. Ahora me encuentro con la Secretaría de Gobierno qué es un área más política. Tenés que atender todos los días a la gente, porque la Secretaría de Gobierno lo que hace es cumplir los objetivos del departamento ejecutivo municipal en la política, amén de las áreas que dependen de la secretaría de gobierno. La municipalidad tiene un organigrama y un manual de funciones que, tal vez muchos no lo sepan, pero tiene que ser nuestra Biblia, porque los funcionarios públicos debemos saber que tiene que hacer nuestra área, cuáles son los las funciones y las demás áreas que dependen. Tengo ciertas direcciones y departamentos que dependen funcionalmente de mí. Lo que hago cuando ingreso es pedir un informe y relevamiento de todas las áreas, porque mi manera de trabajar es tener conocimiento del estado de las cosas. Ahí me encuentro con debilidades, fortalezas, aciertos y con errores por supuesto. Después tenemos el tema Cementerio. La verdad el estado situación del cementerio es muy malo. Falta todo, absolutamente todo. Lo que hice fue comenzar a verificar los baños, en estado de emergencia. Por la vereda del cementerio pasan las cloacas y no había instalado. Eso nos da vía libre a pasar a la refacción de los baños y dejarlos en funcionamiento. El cementerio no tiene depósito, los trabajadores no tienen dónde poner sus herramientas y elementos de trabajo. Algo fundamental. Hoy estuvimos con el secretario de obras públicas y la arquitecta y comenzamos el lunes con la construcción del depósito. Tenemos un proyecto que es ampliar el cementerio municipal. Porque uno tiene que tener parcelas para que adquieran las personas y otro lugar donde tiene que estar las parcelas para personas que no pueden acceder. Se van a construir 360 nichos. Por eso a veces no me encuentran en el Municipio, porque estoy en el Cementerio, la Policía, las escuelas, en la Terminal o en las obras. Tratando diferentes cuestiones que es lo que tiene que hacer un secretario de gobierno.