El Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales realizará una Asamblea General Ordinaria para asignar a la nueva comisión directiva.

En comunicación telefónica, la presidente del Centro, Lucía Rausch, comentó más respecto a esto y las actividades que vienen realizando en la institución.

“Ayer martes se hizo el cierre de Socios Preventivos. Esto es de marzo a noviembre. Tuvimos una ida y vuelta por la pandemia pero, dentro de todo, hemos podido tener presenciales. El 11 de diciembre, a las 18:00, tendremos la asamblea para elegir a la comisión directiva”, afirmó a inicios del dialogo.

Ante el planteo de continuar con su función, dijo “Todavía no sabemos pero, lo más seguro es que no siga. A partir de mañana el Centro estará abierto para que empiecen a presentarse las listas que quieran participar. Yo creo que, siempre llega un momento en el que se cumple con un mandato y hay que dar un paso al costado. Para nosotros, estos seis años han sido muy agotadores, trabajamos a full más allá de la pandemia y ojalá que, los nuevos que vengan, continúen trabajando y gestionando, y no sólo haya entregas de bolsones”.

“Pienso que van a haber varias listas para estar a consideración de los afiliados, son ellos los que darán su voto.”.

Asimismo, expresó “Esperemos que se vuelva a normalidad porque, el Centro, para los jubilados, era un lugar de consulta, de esparcimiento, un lugar de depósito en donde había interacción y creo que eso no debe cambiar para que el afiliado no esté solo en su casa”.

“Ojalá se pueda continuar, será mucho más fácil para la comisión que llegue, el camino está allanado y no estarán solos”.-