Desde el estudio de «La Mañana de Noticias» nos comunicamos telefónicamente con Soledad Bournissent una vecina de Pueblo Libertador que está llevando adelante la organización de una Reunión el día de hoy a las 15 hs en la Plaza Excombatientes de Malvinas ubicada en el arco del ingreso a Pueblo Libertador. La consigna es acercarse como vecinos autoconvocados sin banderas partidarias y el motivo es el mal estado de transpirabilidad en que se encuentra el camino de Ripio tanto de Libertador como de las zonas aledañas al lugar.

– Buenos días, Soledad, ¿Nos querés contar un poco de que se trata esta asamblea autoconvocada de vecinos de Pueblo Libertador?

-«Buenos días. Si, les cuento que hoy a las 15 hs estamos todos los vecinos autoconvocados para tener una Reunión, ya que redactamos una nota para presentarle al Gobernador, la cual vamos a firmar con todas las autoridades del Pueblo y todos los vecinos que asistan por el tema de la entrada al Ripio y todos los caminos rurales que son una vergüenza y un desastre, realmente. La verdad que se encuentran intransitables.»-

-Contanos un poco la situación de los 10 km de ripio para el ingreso a Pueblo Libertador porque sabemos que ayer, cansados del estado, los vecinos se expresaron a través de las redes sociales.-

-«Es que no viene de ahora nuestro reclamo, viene de hace años y es siempre lo mismo. Es más fíjate ahora como son que hoy por la mañana temprano entro la máquina a pasar el ripio. ¿Por que hoy? porque nos levantamos todos los vecinos, es prácticamente una burla que hoy haya entrado la máquina y que hoy haya venido el encargado, el Ingeniero Traverso a hablar a la Municipalidad, porque lo cruce yo en la avenida y fue a la Municipalidad, es una burla. ¿Cómo tenemos que tomarlo? Porque la verdad que no se entiende. Vos entras a Pueblo Libertador y no podés ir a más de 20 o 30 km y así igualmente destrozas tu vehículo, destrozas el tren delantero completo, se te desarma el auto. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de las cubiertas que se han roto en el ripio?»-

Soledad Bournissent es una vecina que vive en Pueblo Libertador hace ya 16 años, nos manifiesta que ella personalmente le presento una nota con el reclamo al Gobernador cuando estaba Colombi y estaba el Gobernador Gustavo Valdez acompañando en el acto de inauguración de la escuela 771 de Paso Yunque donde ella misma pudo leerle directamente al Gobernador la nota firmada por todos los vecinos de la zona, lamentablemente y con palabras textuales nos dice que -«No sirvió de nada»-

El pedido de los vecinos no se trata solo del ripio de entrada a Pueblo Libertador, según Soledad la problemática es la misma en Sarandí, Cuchilla, espacio ceja y lo que es Yunque es una vergüenza que viviendo familias ahí exista tanta desidia en los caminos de ingreso que tienen que transitar.

Según los vecinos se preguntan quien controla todo esto, porque se consideran que están viviendo en tierra de nadie.

Para finalizar con la nota Soledad nos comenta concretamente que tienen resuelto para hoy a las 15 hs:

-«Esta tarde nos vamos a juntar todos los vecinos de todos los parajes de Pueblo Libertador y vamos a realizar una nota para ver que es lo que se decide. Hay mucha gente que está pidiendo el corte de ruta. Vamos a hablarlo y vamos a ver como se encara la situación para hacerlo primero por los medios que corresponden. Vamos primero por la nota la cual vamos a firmar todos y después vamos a analizar como seguimos, porque les aseguramos que nos vamos a hacer escuchar, porque encima que hoy esté pasando la máquina es una burla y una falta de respeto. Imagínense que no quieren entrar los camiones que abastecen de mercadería a los comerciantes por el estado de los caminos, a todos los negocios les pasa lo mismo, los distribuidores no quieren ingresar con la mercadería porque rompen sus vehículos. Llegan solo hasta la entrada sobre ruta y son los comerciantes quienes tienen que acercarse a buscar la mercadería para poder abastecer a sus negocios. Y no es que no quieren ingresar, es que no se puede, en el estado en que se encuentra el ripio no se puede ingresar sin que se dañen los vehículos.»-

Cabe destacar que un grupo de vecinos ya manifestó que directamente y cansados de esta situación, quieren realizar el corte de la Ruta Nacional nro. 12, ya que manifiestan que este reclamo viene desde hace años sin ser escuchados por las autoridades correspondientes.

Dependerá de lo que la mayoría decida en la asamblea de vecinos auto convocados del día de hoy saber como se desarrollara finalmente este conflicto.