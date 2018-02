Los agentes municipales que no firmaron su renuncia cobraron los haberes como planta permanente, quiere decir que fueron reconocidos

En contacto con TN Esquina el secretario general del gremio Municipal SITEMEC Marcelo Cabral nos comento la situación que viene viviendo los agentes municipales en estos ya 60 días de la nueva gestión.

“En estos 60 días estamos resistiendo muchos huracanes juntos con nuestros compañeros que aguantamos y la remetida de esta gestión, que no quiere reconocernos como empleados de planta permanente por errores del la resolución 525 que fueron reconocidos”

“Somos 47 agentes en esta primera lista pero somos muchos más que vamos a ir incorporando en la próxima, me molesta escuchar al secretario del otro gremio decir que nosotros tildamos a la gente, por lo cual no es así ellos son los gremios que se juntaron a firmar un acuerdo con el ejecutivo por lo cual hicieron renunciar a su planta y firmar un contrato a sus afiliados, que hoy no saben si le van a renovar a todos”.

“Nosotros pedimos a nuestra gente y a todos sin ser afiliados que no renuncien a su planta porque se la merecen y tiene los requisitos para estar como empleados municipales, por lo cual no somos entregadores de compañeros por lo cual vamos a seguir peleando, que se acerquen porque hay muchos que se enteraron que la 525 no cayo y no es así como dijo el chino que cayó, como tampoco todavía no está judicializado si eso llega a pasar se van a venir más de 50 juicios al municipios por lo cual todos vamos a tener que pagar”.

“Nuestros afiliadas y no afilias que no firmaron su renuncia fueron reconocidos como planta permanente con la resolución 525 con su categoría, en este coso somos 47 agentes y tenemos más que en el mes marzo con el sueldo de febrero que van a cobrar como planta permanente”.

“Nosotros reconocemos que en el articulo N° 1 de la 525 que está mal y por eso le bajan la categoría que estaban antes, no entiendo porque tendrían que judicializar si realmente eso acurre, porque es el único error que tiene la 525”.

“Hay mucha gente contratadas también que tenían contratos hasta Abril 2018 le hicieron firmar un contrato hasta el mes de diciembre del 2017, esos personas quedaron cesante porque le dijeron que le iban a renovar y no lo hicieron, son muchos los casos como también hay quincenales de muchos años del tiempo de Fagetti que quedaron afuera”

“Esto lo que está pasando con los agente municipales no se vio nunca en Esquina, mira que consulte con personas jubiladas municipales de la ciudad y nadie recuerda que haya algún antecedente de todo esto con tan poco tiempo” expreso Cabral

“La persona que era quincenal hace muchos años y fue echado por esta gestión, le inicio una demanda al municipio y está en las ultimas estancia de salir a favor del empleado municipal, por lo cual lo van a tener que reincorporar y con planta permanente” culmino Cabral.