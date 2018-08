“Lo que la Constitución quiere es no solamente la libertad de opinión, sino también la libertad física del legislador

El Dr. Mario Midón prestigioso constitucionalista en contacto con TN Esquina. Dijo: “La Constitución Nacional organiza un sistema para proteger el ejercicio de la función legislativa, que entre otras cosas reconoce a favor de los legisladores el derecho de no ser privados de libertad. Está armado de tal modo que cuando a un legislador se le forma una causa penal imputándole la comisión de delito, hay que proceder al desafuero de ese legislador. Esto debe hacerse durante el tiempo que dure el proceso penal y si al termino de ese proceso penal ese legislador es absuelto vuelve a integrar la bancada que componía”.

“Subsiste en las estructuras legislativas la noción de cuerpo o de naturaleza corporativa, en el caso del Senado se sostiene el disparate de que para que el Senado le quite los fueros al legislador, caso concreto Carlos Menem; caso concreto Cristina Fernández, el inculpado tiene que tener una sentencia firme, es decir una sentencia no susceptible de revisión alguna. Esto está reñido con la ley, está reñido con la Constitución porque no se lee en el texto constitucional ni tampoco de la interpretación de él se haga”.

“Lo que la Constitución quiere es no solamente la libertad de opinión, sino también la libertad física del legislador, pero la misma Constitución idea un mecanismo especial para este tipo de situaciones que se plantean”