En contacto telefónico con el licenciado Mariano Coria, Director de Cultura del municipio de Esquina nos habla de la obra “Nunca es Tarde”, que viene a Esquina el domingo 27 de febrero a las 21 horas en el teatro Municipal.



Mariano, buen día. Gracias también por estar en contacto con nosotros. La realidad es que nosotros hablábamos al inicio, a la apertura del programa, de esta obra de teatro que va a estar llegando a nuestra localidad el próximo 27 de febrero. La obra “Nunca es tarde” con Arnaldo André, por nombrar alguna, Claribel Medina que nos podes contar con respecto a esto, que la gente esquina va a tener la posibilidad de presenciar esta gran obra de teatro.



“Bueno, la verdad que muy emocionado porque es una forma de empezar a reactivar las artes escénicas aquí en la Esquina, después de dos años en donde estuvimos con no quietos pero con bastantes incertidumbres, ¿no? Y bueno, la oportunidad de poder contar con con esta obra con Claribel Medina que vuelve a la Esquina porque ya había estado, si no me equivoco, 2018 aquí actuando con otro grupo de actrices. Y bueno, Claribel Medina vuelve y en este caso acompañada de Arnaldo André con esta obra “Nunca es Tarde”, que va a ser el 27 domingo 27 de febrero y el horario de la función va a ser a las 21 horas. Pero bueno, estamos en el trabajo de preproducción, con todo lo que conlleva recibirlos a ellos aquí y felices. Y muy, muy, muy felices. Porque además no es algo aislado que va a estar sucediendo, sino que es el inicio de del programa de un programa Visión que tiene la Dirección de Cultura para este año, que justamente la reactivación de las artes escénicas en la Esquina y que se llama Escena.

Tiene las siglas que significan Esquina 50 escenas nacionales que plantea que desde marzo bueno, en este caso se nos adelantó la función de esta obra, pero está planificado que desde marzo hasta diciembre del 2022 se realicen diferentes obras de teatro de todo lo que comprende a la escena nacional de diferentes obras de teatro del país. Vamos a estar trayendo durante este tiempo para poder reforzar y reactivar todo lo que tenga que ver con las artes escénicas, además de lo que se va a estar produciendo internamente aquí en Esquina, que también va a comprender a estas 50 escenas que se van a estar desarrollando como política pública aquí en Esquina”.

Mariano. Obviamente algo muy importante para la cultura de nuestra localidad, donde yo decía hoy no tenemos la chance los que vivimos acá o lo que nos pueden viajar, por ejemplo a otras localidades, o en vacaciones, o a lo largo del año, la Ciudad de Buenos Aires para poder presenciar aquellas obras de teatro que sabemos que son muy buenas y que da gusto poder pagar una entrada e ingresar a la sala.

¿Eso vamos a poder tener la chance acá en nuestra localidad a lo largo de esta temporada de este año, no?



“Sí, sí, sí, sí, es correcto. La particularidad que tiene está obra por la logística y el cachet de estos actores nacionales. Es el valor de la entrada, que entendemos que es súper limitante, es un valor general de 1500 pesos. De todas maneras, durante el año vamos a tener otras posibilidades y otro con otras obras, también de muy buena calidad o con otro valor de entrada y hasta inclusive también con entrada gratuita. La propuesta en este caso es poder generar un espacio que es algo que falta, que es, que es real y que falta quien Esquina, que es la reactivación de las artes escénicas, ya sea teatro y danza en sí tenemos bastante bastante danza activa, pero de todas maneras el poder contar con esta posibilidad de poder producir e invitar a elencos para que vengan a actuar o bailar con sus obras de teatro danza aquí en la Esquina es fundamental en este sentido. Entonces bueno, también de todas maneras vamos a estar teniendo varias posibilidades y no todo va a estar a este valor de entrada no, pero sí más allá de eso es un espacio para poder celebrarlo, para poder encontrarnos nuevamente en las salas de sociedad italiana el Centro Cultural Esquina y bueno, poder aplaudir a estos grandes actores que son prácticamente de televisión, no? Uno accede a ellos o accedió, porque ahora tampoco hay mucha producción de ficción de televisión y acceder a ellos en nuestra localidad en un en un punto también de agenda muy muy interesante que dentro del del fin de semana de carnaval.

Justamente te iba a decir eso, que el lunes 28 es feriado de carnaval.



“Claro. Sí, sí, sí. Por eso también estábamos bastante dudosos sobre el horario. No, porque decíamos bueno, es antes o después de cenar el horario de la función, porque al otro día feriado. Pero bueno, también falta esa, esa prácticas, esa cultura del teatro de más que nada por instalarlo aquí en Esquina, de ir a ver una obra de teatro y después ir a cenar y ver el tema de horarios y demás”.

Como ocurre cuando cualquiera de nosotros tuvo la chance de estar en Buenos Aires, de ir a ver a un cine, un teatro y salir y cruzarse a cenar. ¿Mariano, la capacidad que hablamos de entrada limitada va a haber algún aforo?



“Si hay una, hay una capacidad limitada porque tiene que ver con primero los protocolos de Covid 19 y de que la sala social italiana tiene butacas fijas y el número fijo que tenemos de localidades es de 150 localidades disponibles, pero a la vez también acotado, porque también cuando Claribel Medina había venido con el show de la menopausia, bueno, no teníamos las butacas todavía. No, la verdad que no nos han entrado unas doscientas personas allí, porque antes, cuando se colocaban las sillas de plástico, ingresaba más si entraban. Ahora, como está fijo y las butacas son más grandes, tenemos 150 localidades disponibles. Entonces, bueno, es bastante acotado. Es más, no sé si vieron. Hay un video circulando que es de publicidad, donde está Arnaldo André, Claribel Medina y me olvidé el nombre de la actriz, que es la hija de Laport se filtró prácticamente eso. Ayer todavía eso no estaba planificado para que salga y salió el domingo a la noche y el lunes a la mañana yo cuando me despierto tenía el teléfono y con gente pidiéndome entradas. Casi colapso porque las entradas no están disponibles. La información oficial no estaba. No, no estaba. No, no, no, no había salido. Por parte de la Municipalidad de Esquina y ya tenemos entradas reservadas. La verdad que estamos muy felices por la repercusión y por la aceptación y por las ganas de ese grupo de esquinenses que indudablemente tiene, que le late el corazón por el teatro y que lo primero que querían ya del lunes a primera hora es tener sus entradas para el día 27. Así que bueno, muy felices y esperemos que nos acompañen y que siga, que sigan atentos porque vamos a tener, como les había dicho durante el año, la visión de trabajo de la Dirección de Cultura es fomentar y potenciar las artes escénicas y así poder trabajar con diferentes elencos de la región, con los diferentes municipios de la provincia de Corrientes, con el Instituto Nacional de Teatro, para poder co-gestionar entre todos y tener una buena grilla de artistas de teatro y de teatro danza aquí en Esquina para poder disfrutar de aquí hasta diciembre, que no sea una acción eventual, sino que también nos sirva a aquellos que amamos el teatro y que queremos actuar a que nos sirva para poder producir nuestras propias obras y también incorporarnos en este programa de reactivación de los escenarios en Esquina. Esa va a ser la estrategia global de la Dirección de Cultura. Pero por supuesto, todas las actividades que ya hemos generado durante los cuatro primeros años, ya sea Feria del Libro de torta Cara Sucia, más lo que teníamos bueno todo lo que funcionaba en el Centro Cultural vamos a seguir teniéndolo en funcionamiento, pero bueno ahora nos vamos a enfocar específicamente en generar este tipo de espacios.