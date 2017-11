Lily Giménez: Presidenta de la Organización, Amigos de Animales Abandonados

En la mañana de hoy se dieron a conocer acontecimientos que tienen que ver con el maltrato que sufren los animales, dicho maltrato se da día a día ya sea por sus propios dueños o por personas desconocidas. La Sra. Liliana Giménez. presidente de la asociación Amigos de Animales Abandonados (AAA) se refirió a los hechos ocurridos y dice: “Esta mañana, me llamaron para darme a conocer la noticia que se refiere a una perrita la cual sufrió un hecho aberrante; imposible creer que una mascota fue lastimada de una manera tan salvaje, con un cuchillo en la vagina. Estos hechos no tienen justicia y mientras esto siga de esta manera seguirán ocurriendo.”

“También nos enteramos de que hay personas que están envenenando perros con fosforados. Yo creo que la gente no tiene magnitud de lo que significa utilizar este tipo de veneno, ya que las personas que están en contacto con dichos perros pueden también verse en la misma situación, incluso en ellos, que son los que manipulan esta sustancia, puede darse el envenenamiento. La semana pasada envenenaron al perro del Dr. Ramírez, su mujer debió ser internada porque tuvo contacto con el perro. Se necesita que la gente tome conciencia porque no es la forma adecuada de actuar, además de que nadie se hace cargo de la venta de esta sustancia, que es muy letal, en las veterinarias sabemos que no la venden, asique esto posiblemente se trate de algún empleado desleal que trabaja en alguna estancia, que es el lugar donde generalmente se lo utiliza. Pedimos a aquellas personas que tienen algún dato sobre este tema, que hayan visto a las personas que lo hacen, por favor realicen la denuncia, que no tenga miedo y dé nombres.

“Además pedimos por favor a todos los vecinos que si ven alguna perra en celo que por favor nos avisen para poder ayudarla y no dejar que se reproduzcan porque hay muchísimos perros de los cuales las personas no se hacen cargo, los tiran en la calle, los abandonan, también a los perros adultos, mayores, los traen acá porque ya nos les sirven o no los quieren más.”