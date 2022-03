Liliana Gimenez de “Grupo en Marcha”, pasó por la “Mañana de Noticias”, para hablarnos sobre su función con los animales.

“Estoy trabajando, trayendo animales de diferentes barrios para poder castrar. Hay mucha cantidad de cachorros, lo que es una lástima, porque la gente deja parir a sus animales y los tira. O la nueva modalidad que es tirar a los animales viejos y comienza a criar cachorros, o se mudan y los dejan en sus casas.”

“Me gustaría que la gente tomara conciencia. Es una barbaridad tener tantos perros, porque puede que estén bien comidos, pero sanitariamente no sé cómo estarán. Nosotros solamente hacemos castraciones. Algunas veces se hacen desparasitar, porque no tenemos un lugar de tránsito, por eso no rescatamos animales.”

“La gente debe poner inyección para el celo, un mes antes del celo. No soy veterinaria pero hace catorce años que trabajo con los animales. Cada cinco meses deben colocarles a sus mascotas.”

– Ustedes ayudan a muchos animales y no reciben ninguna ayuda gubernamental, es todo ad honorem, ¿Cómo pueden colaborar con su trabajo?

– Ahora tenemos una rifa, que sortea el 7 de marzo. A $200 y el premio es de $20.000, de esa forma nos pueden ayudar. Y buscar las veterinarias donde hay alcancías nuestras para, con lo que sea, poner su granito de arena.