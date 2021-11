El presidente de la LEF, Antonio Ledesma, en contacto telefónico con La Mañana de Noticias, comentó las novedades para este fin de semana en materia de futbol, tras escucharse que el inicio de torneo preparatorio para primera división se estaría suspendiendo y las categorías sub 15 y sub 11 viajarían para el segundo partido con el equipo de Bella Vista.

“Hasta el día lunes, en reunión de liga, estaba programado para que el inicio de primera división fuera el domingo 7 y solo quedaba determinar horarios y canchas pero, no se pude hacer esto porque el Club San Martin presentó una nota dando aviso sobre el estado de la cancha, además de que los dirigentes iban a acompañar al equipo de sub 11 en Bella Vista y para el regreso se les haría tarde. No quisieron cometer el error de no tener la cancha en buenas condiciones para el domingo, por lo que se decidió postergar el inicio de primera para el 21 de noviembre. Los partidos de femenino si se jugarían”, anunció Ledesma.

“Por cuestiones de elecciones no podemos iniciar el fin de semana siguiente pero, estarían dadas las condiciones para que arranquen el 21 junto a los de tercera división”, agregó.

Por otra parte, comentó “También cambiamos el horario d reunión de liga. Veníamos reuniéndonos a las 20:00 y a partir del lunes lo haremos a las 21:00 con tolerancia de espera de 15 minutos, como dice el reglamento. Así también hemos planteado el horario de partidos para categorías de menores durante estos días de mucho calor. Los clubes Sportiva y San Martín manifestaron que no tendrían problema de utilizar el estadio en horas más tarde por el cuidado de los chicos, para ello ya están poniendo sus luces en condiciones”, y continuó “Las categorías de sub 11 y sub 15 viajarán este fin de semana a la localidad de Bella Vista a disputar el segundo partido. Tenemos esperanza de que el sub 11 llegue a la clasificación por los resultados que vino obteniendo. También con el sub 15, quizá estamos más bajos pero, se hará un buen papel”.

Por último, Ledesma expresó “A veces las cosas que se hacen de manera apresurada pueden salir mal y si esperamos un año y medio creo que podemos esperar 15 días más para el inicio de primera. Este tiempo puede ayudar a los clubes a que terminen de prepararse y organizarse”.