La Liga Esquinense de Fútbol abonó este martes y actualizó sus balances para poder llevar a cabo la tan esperada Asamblea.

El presidente de Liga, Antonio Ledesma, habló en La Mañana de Noticias sobre esta noticia que promete agilizar los caminos en este ámbito deportivo, sosteniendo que “Gracias a un gran trabajo del tesorero hemos podido pagar esa deuda que teníamos con los balances para que podamos empezar a ver qué podemos hacer, ya estamos en condiciones para ponernos al día con la institución y llamar a los diferentes clubes. En la reunión de anoche hemos tratado sobre varios puntos, tomamos algunas decisiones. Pusimos en la balanza algunas cosas sobre el deporte, todos queremos que vuelva el futbol pero a la vez sabemos que hay muchas responsabilidades para eso. Analizando la parte económica, la parte institucional y la parte de salud y tomamos la determinación de volver con muchas condiciones, por lo menos la categoría infanto juvenil”.

“Esta vuelta vamos a evaluar y organizar con los de infanto juvenil para definir el protocolo, cuándo arrancar, etc. El martes de la semana que viene la secretaria estaría emitiendo una nota para que los presidentes de clubes manden a sus delegados para dialogar sobre esto que es algo que muchos chicos esperan hace tiempo. Queremos ser cautos y serios, arrancar cn esta categoría ya es un gran paso, es algo que se analizó bastante y estamos conscientes de lo que queremos hacer. El martes vamos a poner en mesa las ideas y ver cómo podemos ir organizando, estamos muy contentos en este caso. Más adelante nos queda reunirnos con el comité de crisis. Lo importante es que tomamos la iniciativa y se irá realizando la asamblea de la Liga”, agregó.

“Terminamos muy contentos la reunión por poder terminar con las cosas al día para que se lleve adelante la asamblea. La Liga sigue trabajando”.

Asimismo, Ledesma expresó “Desde antes de tomar la responsabilidad como presidente, siempre fui claro con los presidentes de clubes y nunca falle con las palabras que he dicho en su momento. Lo único que me interesa es trabajar para los clubes y el futbol de Esquina para los que siempre estamos predispuestos. Lo que nosotros vamos a seguir haciendo es lo que se prometió, hasta ahora creo que no hemos fallado, lo que se prometió se cumplió. No nos olvidemos del trabajo que la liga tuvo en plena pandemia y oros trabajos que continuó haciendo. Hasta el momento ningún presidente de club me impuso condiciones. Yo no soy político ni estoy dentro de la política, es buena dentro del deporte porque trae aportes, pero hay que saber cómo, sin embargo no estoy a favor de los favores a dedo como se conocen”, finalizando con el contacto.