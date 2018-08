Lic. Verónica Alegre, ANSES: “Mañana es el último día para homologar el acuerdo de Reparación Histórica”

La Delegada de ANSES Goya, Lic. Verónica alegre habla de la homologación del acuerdo sobre la Reparación Histórica. En contacto con TN Esquina dijo: “Mañana es el último día para homologar el acuerdo. La información que tenemos desde el organismo es que no se va a producir una nueva prórroga. Todos los jubilados que tengan que homologar su acuerdo y que no lo han hecho todavía, tienen que hacer la aceptación vía web y todos aquellos que tengan hecha la aceptación vía web van a tener un tiempo de gracia para homologar el acuerdo”.

“El estado en tu barrio se está desarrollando en este momento en la ciudad de Bella Vista. Es un operativo muy importante traer los organismos nacionales y combinar con los organismos provinciales y municipales. En el caso de ANSES hacemos todas las consultas y recibimos libretas y disponibilidad de los créditos”.

“La pensión universal para adultos mayores que salió en el año 2016 para todos los hombres y mujeres que no tengan ningún beneficio previsional y que no hayan tenido aportes durante su vidas activa. Equivale al 80% de la jubilación mínima, los titulares pueden acceder a la prestación de PAMI y también para asignaciones familiares. Hay muchas personas que están cobrando una prestación no contributiva. A la edad de 65 años esa persona para a ser PUAN y tienen los beneficios de PAMI”.

“Los puntos fijos solo atienden la parte integral de la seguridad social. Atienden de lunes a jueves para la mayor cantidad de prestación que tiene ANSES. Hay trámites que si o si tienen que venir a la oficina de Goya, como el inicio de trámites jubilatorios, el trámite de la PUAN, la Homologación del acuerdo de Reparación Histórica también y la solicitud de los créditos”.