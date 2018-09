Lic. Carolina Olivetti: “A partir de hoy 10 de Setiembre ya se pueden otorgar licencias a los chicos a partir de los 17 años

La responsable de tomar los exámenes para poder acceder a la licencia de conducir, en contacto con TN Esquina habla de las licencias para jóvenes de 17 años. Dijo: “A partir de hoy 10 de Setiembre nos notificaron que ya se podían otorgar licencias a los chicos a partir de los 17 años sin esa antigüedad previa de dos años del ciclomotor para conducir una motocicleta de hasta 150 cc que sería la clase 2.1”.

“Así que todas aquellas personas que quieran iniciar su trámite pueden acercarse a este Centro Emisor y hacer lo que hacen todos, el curso, rendir el examen teórico y el examen práctico. En esta ocasión ya pueden presentarse con su moto propia. En su oportunidad ya había salido un decreto en el que se había modificado ese aspecto de la ley, pero faltaba que lo trasladen al sistema. Nosotros acá estábamos atados de pies y manos porque no podíamos hacer nada”.

“Lo que nosotros siempre priorizamos en la Dirección de Seguridad Urbana y Vial es más que nada la seguridad y que los ciudadanos por lo menos cuando salgan a la calle estés informados y tengan el conocimiento, porque lo que nos interesa es que tenga el conocimiento porque no es lo mismo una persona que tenga el conocimiento a una que no lo tiene. Esos chicos igual iban a estar manejando la motocicleta. Así que aquellas personas que sacaron sus licencias de 50 cc tienen que acercarse a la casita con su licencia, se hace una ampliación y no tienen que rendir nada. Lo único que tienen que hacer es acercarse con su moto. El costo andaría en 200 pesos más o menos, pero no manejamos nosotros eso”.

“La Primera vez que sacan la licencia, cuando son menores de 17, es por un año, tengo entendido que está entre los 200 pesos, después tenés hasta tres años hasta cumplir los 21, a partir de allí si ya es por cinco años y eso tiene que estar rondando los 400 pesos más o menos”.