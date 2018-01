Lesieux y Corona siguen prófugos y no hay pistas sobre sus paraderos

El periodista Ubaldo Leiva habló de la situación en la que se encuentra Perugorria tras el pedido de captura de Angelina Lesieux y su pareja Jorge Corona, tienen orden de captura por el presunto desvío de 45 millones de pesos para viviendas y otras obras que nunca se concretaron. Los ex funcionarios están prófugos y en este sentido Leiva dijo “la policía los sigue buscando pero no los han encontrado, trabajaron en la zonas de Saladas, Capital y no se sabe nada”.

Pasaron semanas desde que la Justicia dictara la orden de captura para la ex intendente de Perugorría Angelina Lesieux y su pareja Jorge Corona por el presunto desvío de 45 millones de pesos para viviendas y otras obras que nunca se concretaron.

Los ex funcionarios están prófugos y “la policía los sigue buscando pero no los han encontrado, trabajaron en la zonas de Saladas, Capital y no se sabe nada”, aseguró el periodista de dicha localidad Ubaldo Leiva.

Además declaró “por trascendidos tenían peleas de parejas pero siempre terminaban juntos, suponemos que podrían estar juntos como cada uno en diferentes lugares”. Al ser consultado por la situación de los hijos “la familia de Corona tienen cierta preocupación por su paradero, es común la preocupación de los familiares”.

Fuente Sudamericana