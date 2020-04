Tras algunos rumores de renuncia al Comité, el médico director del Hospital San Roque, aclaró que su postura se inclina la disminución de integrantes, ya que muchos accionan de manera irregular.

Ante estos comportamientos dentro del Comité de Crisis, creado para sobrellevar la pandemia, Ramírez dio a conocer al Ministerio de Salud dando aviso y denunciando, por lo que, como respuesta, se tendrá el acompañamiento de un grupo epidemiológico que tendrá más control en las actividades.

Las diferencias y el enojo de Ramírez, surgieron por el mal accionar de algunos integrantes del grupo que permitieron el ingreso de personas de otras provincias a la ciudad, poniendo en riesgo la salud de los esquinenses y comprometiendo los trabajos de control de aquellos que están en los accesos.

En un medio radial local, un colega entrevistó al doctor para hablar al respecto, y durante el dialogo sus palabras expresaron “El Comité tiene un número de personas participantes, para mi gusto, muy amplio, porque hay que tomar decisiones donde algunos son simples espectadores y no hacen aportes para resolver los diferentes problemas. Obviamente al ser tan amplio, en muchas de las decisiones no estoy de acuerdo y lo hago saber. Esto no significa que deje de formar parte del Comité porque todos son importantes en lo que decidan”

En cuanto al ingreso de personas que hoy se encuentran en cuarentena dijo “esto va a pasar frecuentemente, lo que no significa que en estas discusiones, a la larga, no se tome el punto medio.

En muchas de las decisiones no estoy de acuerdo, pero respeto la de otras personas. Yo doy mi opinión como médico y pregunto a mis superiores, lo importante es estar unidos, pero- remarcó- para mi gusto hay que achicar el Comité porque hay personas que no tienen ni idea, por ahí opinan y generan estas cosas”.-