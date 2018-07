Laura Ortíz, una de las primeras personas trasplantadas en la localidad habla de la Ley Justina. En Contacto con TN Esquina dijo: “La aprobación de esta ley nos simplifica muchísimo a nosotros nuestro trabajo con lo poco que tenemos y digo así porque no nos facilitan ayuda. No tenemos cómo promocionar este tema de la donación de órganos. Trabajamos con lo poco que tenemos a través de las redes y los medios que nos facilitan de vez en cuando el espacio”.

“Yo estoy trasplantada, pero he prometido que iba a ayudar para todos los que están en listas de espera y no iba a parar hasta el último día de mi vida. Así que esta Ley para mi es una gran ayuda. Pero como todas las cosas tiene también sus contra. Hay personas que hablan mucho de este tema, hay personas que saben y hay personas que tienen un total desconocimiento y en lugar de ayudar están haciendo un daño terrible”.

“Hasta me atrevería a decir que está entrando la política, porque quien lo presentó un diputado de la UCR y me atrevo a decir que como no son del mismo color están poniendo palos en la rueda. Yo lo apoyo al Diputado de pie en mi casa. Por qué no presentaron aquellos que critican”.