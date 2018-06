Laura Ortíz: “Creo que el aborto debe ser despenalizado para que tenga más seguridad la mujer”

Laura Ortíz, una de las esquinenses que ha sido trasplantada en contacto con TN Esquina, habló del tema del aborto: Dijo: “Creo que el aborto debe ser despenalizado para que tenga más seguridad la mujer. En Buenos Aires yo he visto muchas cosas y no quisiera que siga pasando. Desgraciadamente por ser una cosa prohibida la mujer toma una decisión sin darse cuenta que su vida corre peligro”.

“La mayoría de las veces las personas que no tienen medios económicos van a parar en cualquier lugar y no se da cuenta que es un riesgo enorme para su vida. He visto muchas chicas jóvenes y también a mi me ha tocado. Yo hubiera tenido dos hijos y sin embargo no lo tuve. Quise tener un hermano para mi hijo. Y cuando andaba paseando por una plaza me descompuse y cuando desperté estaba en una clínica. Los médicos me dijeron que ya me habían hecho una intervención quirúrgica y ya había perdido mi embarazo”.

“Yo oculté a mi esposo, a toda mi familia que estaba embarazada, porque quería tener otro hijo y sin embargo si no hubieran hecho lo que me hicieron yo no estaría hablando con vos y porqué, porque yo tengo un problema y no podía llevar adelante un embarazo por problemas renales”.