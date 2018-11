Laura Obregón: “Tengo miedo por mi vida, no puedo salir de mi casa porque estas personas me siguen, me vigilan y la justicia hasta hoy no hizo nada.”

Laura Obregón, la joven que fue agredida en su domicilio el pasado 27 de octubre, en contacto con TN Esquina, se refirió al hecho tan lamentable que vivió y pide jisticia “Este hecho ocurrió el sábado 27 de octubre cerca del mediodía; veo que llegan dos motos, pudimos ver desde el comedor esto. Estas dos chicas golpearon la puerta, las mismas se encontraban acompañadas de un masculino quien es el marido de una de las chicas. Yo nunca pensé que iban a actuar de esa manera. Automáticamente cuando abro la puerta se abalanzaron, se me tiraron encima.”manifesto Obregon

“Me lastimaron la cara, el cuello, los brazos. Por suerte ese día no me encontraba sola, estaba mi mamá en mi casa, y ella pudo defenderme porque el masculino pudo haber estado bajo efectos de alguna sustancia o armado se bajo de la moto, se acerco hacia mí también. Y ahora tuve que hacer la ampliación de la denuncia porque siguen las amenazas, me llaman por numero privado, pasan por mi domicilio como vigilándome; yo no puedo salir sola porque ellos están constantemente siguiéndome.”

“Quiero que la justicia haga algo, porque no puede ser que ellos puedan andar por la calle tranquilos después de lo que hicieron y siguen haciendo, porque las amenazas siguen; tengo miedo por mi vida, no puedo salir de mi casa porque estas personas me siguen, me vigilan, pasan por la esquina de mi casa, por enfrente y la justicia hasta hoy no hizo nada.” Culmino Obregon