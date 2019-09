Lo dijo el gobernador Gustavo Valdés en el marco del acto político con candidatos a concejales en Esquina. «Me dolió porque no es lo mismo que haya un gobierno nacional como lo fue el kirchnerismo que nos dio la espalda a tener uno como el actual de Mauricio Macri que nos dio de todo. Recuperamos la soberanía fiscal, la coparticipación nacional para poder hacer escuelas, ayudar desde Nación a cada productor, recuperamos caminos, las regalías de Yacyreta que nos habían negado y lo votaron en contra».



«Sabemos lo que tenemos que hacer, confiemos en estos candidatos a ediles».



«Nosotros queremos dignidad y le estamos votando en contra de los correntinos, por eso les pido a cada esquinense que repiensen su voto. A los que no nos votaron que piensen que estamos teniendo recursos para los más humildes por eso cuando tenemos vamos a llevar obras como lo hicimos hoy en el paraje de Goya o como lo hicimos hoy entregando 50 viviendas en esquina o las otras 50, hacer un hospital, una escuela, para eso queremos los recursos», dijo en un encendido discurso.



«Los que quieren volver son los mismos corruptos de antes, o no los vieron contando la plata en la televisión, no nos alcanzó con saber que paso con la obra pública, no es lo mismo para el pueblo argentino tener políticos honestos. Nosotros los que defendemos los valores y la decencia no puede ser lo mismo», resaltó Valdés.



«Les pido que redoblen el esfuerzo, que propongan, que hablen, que les digna a los jóvenes que crisis ya tuvimos, de la hiperinflación de Alfonsín, del 1 a 1 de Carlos Menem que terminó en un desastre con la devaluación histórica, en los pagos de la deuda externa de todo lo que fue supuestamente exitoso pero algún día los argentinos tenemos que saber que hay que hacer las cosas bien y se cambia con sacrificio no hay ninguna receta fácil», enumeró.



«Nosotros tenemos la oportunidad, tenemos que ser agradecidos al campo, tenemos productores grandes y chicos. Fuimos a China pensando que por cada correntino tenemos 6 vacas, un gran potencial pero debemos darles un aplauso a nuestros hombres de campo que desde las 5 de la mañana sale a trabajar y duerme cuando cae la noche, eso nos llega de orgullo. Tenemos que salir a sumar más empresas de calidad como las que tenemos en esquina que exporta a EE UU.; eso realmente es lo que tenemos que hacer para salir adelante. Nunca vi un país que salió adelante con planes sociales», afirmó.



«Me duele cuando tratan de confundir a la gente, cuándo Alberto Fernández levanta una remera con la cara de Raúl Alfonsín que nunca estuvo ante la Justicia para dar cuentas de sus actos porque fue un hombre honesto”, contó Valdés.





«Nosotros le pedimos a Macri que diga el país que recibía porque era un país cerrado al mundo, sin un solo peso de reservas, por eso cuando hablamos que vuelve a suscribir Convenio con la UE nos alienta porque lo que tenemos en Corrientes son productos para entrar libres de arancel, si nos cierran nuevamente las exportaciones vamos a volver a los tiempos de Roca .Entonces no nos confundamos, hoy debemos hacer un esfuerzo todos los partidos políticos «,agrega.

Fuente Cadena de Radio