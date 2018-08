La situación de los Centros Proame en la ciudad de esquina: Problemas con el espacio físico para trasladarse

Ariel Grenat, director de las instituciones, en contacto con TN Esquina explicó la problemática que tienen para trasladarse a los lugares que se le asignaron desde el municipio por no estar estos en las condiciones edilicias correspondientes. Grenat explica que tienen tres meses para el traslado pero aun no cuentan con un lugar en condiciones para poder atender a los chicos que concurren diariamente. Dijo: “el problema se basa prácticamente en que el lugar al que debemos trasladarnos no se encuentra en condiciones aun. Nos quedan tres meses para entregar el lugar. Todo está en manos de obras públicas de la provincia, nos están ayudando a gestionar esto pero aun no tenemos respuestas.”

“La última vez que pude hablar con el intendente, lo que me dijo fue que nos iba a ayudar a gestionar pero que no se cuenta con recursos para hacer las refacciones necesarias que el lugar necesita. Hasta el momento se vio muy buena predisposición en atendernos, él nos cedió el lugar por diez años pero solo tenemos eso. Esta es la situación del proame de Santa Catalina, esa es nuestra mayor preocupación por el momento.”