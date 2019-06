La Secretaria de la Liga Esquinense de Futbol, Cristina Quintana, habló con nosotros en la Mañana de Noticias para contarnos sobre ciertos inconvenientes que pasó durante una reunión con delegados que conforman la liga, accionando luego con una exposición en la Comisaria Segunda debido a ello.

Como cada lunes, se regula la comisión directiva con los delegados de los clubes. En esa ocasión, (lunes 10), la reunión fue de carácter informativo con respecto a la Asamblea que se realizará el día viernes 14.

Según lo comentó Cristina, la reunión fue breve, y al momento de finalizarla, uno de los delegados la cuestionó por puntos del Acta que consideraba “que no estaban bien”. Ante dicho comentario en la reunión y frente al presidente de la Liga, se tomó en cuenta el llamado de atención y se hizo las correcciones, pero este delegado, del Club San Martin, continúa cuestionando el trabajo de la secretaria, calificándola y agraviándola de “hacer todas las cosas mal y ser una inútil”.

“Después de eso yo contesto que, que es lo que pretendía porque ya se corrigió lo que él había pedido. Lo que hago es decirle que la reunión ya había terminado y que por favor se retiraran, pero contestan que no y que a la reunión la iban a continuar. A todo esto se suma el delegado del club El Porvenir, diciendo que yo era la que decidía las cosas y no era quien para hacerlo, sumándose luego el delegado de Submarino. Yo me paro y les pedí que por favor se retiraran, que yo iba cerrar la sede, pidiendo que me cedan el paso en dos oportunidades y no lo hicieron. Además de la discusión que se dio con el Vicepresidente todo eso fue una falta de respeto, donde se dieron palabras irreproducibles por parte de los delegados”, expuso la Secretaria ante la pregunta de cómo precedió.

Cristina Quintana se sintió denigrada por parte de los delegados hacia su trabajo y hacia su persona por el grado de agresividad con el que se dirigieron a ella.

“Yo asumí un compromiso y no voy a dar marcha atrás. Trato de hacer bien mi trabajo, y recalque que ante errores me corrijan pero sin degradar mi persona”.

Finalizando la comunicación, Cristina confirmó que la Asamblea se llevará a cabo el día viernes 14.