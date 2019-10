Debido al gran número de menores que presencian los locales bailables nocturnos, la policía local decidió tomar medidas. La evasión de la ley que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores, como así también la circulación de jóvenes menores de 18 años en horarios no permitidos, son los motivos por el cual se comenzará con una serie de controles al respecto.

El comisario Carlos Quiroz, de comisaria primera de nuestra localidad, habló en “La Mañana de Noticias” acerca de esta problemática que preocupa a muchos padres y adultos.

“Cuando pasan las cosas, después el hilo se corta por lo más fino. Quizá muchos padres no lo entiendan, pero la organización de un evento no es cosa sencilla. No solo se trata de recaudar fondos, la seguridad también debe estar” inició diciendo el comisario, remarcando cuestiones de seguridad con las que debe cumplir cualquier fiesta o evento, lo cual, no siempre se cumple, pese a que la ley esté en vigencia, poniendo en riesgo a los jóvenes.

Lo que dio puntapié a esta situación fue la semana de festejos estudiantiles, donde muchas normas y reglamentos fueron pasados por alto.

“No quiero cuartar la libertad, pero hay una ley que está en plena vigencia que dice que todo menor que se halle en locales públicos bailables no deben estar presentes.

Trabajamos en conjunto con el Dr. Ramirez y el fiscal Mosquera” manifestó Quiroz, informando que todo comercio o local que no respete lo establecido podría llegar a ser multado o hasta clausurado.

“Reitero que no es para que tengan temor, simplemente es para cumplir con lo establecido”, agregó.