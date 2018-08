La policía de Corrientes festeja su 47° aniversario: Las palabras del Crio. Carlos Quiroz al respecto y de su posible reemplazo en el cargo

Carlos Quiroz, a cargo de la Comisaria Primera de la Ciudad de Esquina, se refirió a lo que será el festejo conmemorativo por los 47 años de la Policía de corrientes. Además, habló también de su posible renuncia o remplazo como comisario, luego de más de cinco años como jefe de la dependencia policial de la ciudad. Al respecto decía: “El acto central a realizarse mañana está previsto para realizarse en la ciudad de Corrientes, nosotros aquí también tendremos nuestro acto frente a la dependencia en el horario de las 10:00 hs, esperemos que el clima acompañe y como siempre nos estarán acompañando distintas autoridades.”

Con respecto a su continuación como jefe de policía en la ciudad, Quiroz dijo “cumplí cinco años y cuatro meses y la verdad es todo un logro. Después de Goya fue el destino donde más tiempo estuve. Cuando me confían este puesto significó para mí un gran compromiso, Esquina es una ciudad grande, importante y para mi fue una gran responsabilidad. No es fácil además, para cualquier uniformado, no solo a mi me pasa, estar lejos de la familia que si no nos apoyara como nos apoya, creo no podría ser posible esto. El hecho de que yo esté cumpliendo hoy un poco más de cinco años es gracias ellos y a la gente de Esquina.”