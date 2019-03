La Liga Esquínense de Futbol tendrá su Asamblea Ordinaria para elegir la nueva comisión el 31 de Marzo

Daniel Pululo Rivero, presidente de la Liga Esquinense de Futbol, habló con La Mañana de Noticias y TN Esquina para contarnos sobre la Asamblea Ordinaria que se realizará para nuevos cargos y sobre otros asuntos propios de la institución.

En la comunicación, Daniel, decía: “Anoche estuvimos reunidos con los delegados de los diez clubes. Previamente, se hizo el pedido a personería jurídica para la Asamblea ordinaria para las direcciones de cargos, con fecha para el 31 de Marzo, y estamos armando todo lo correspondiente al tema de delegados asambleístas, los clubes que pueden votar, estudiando partes del estatuto que, por ahí, tiene artículos que se desconocen y se estuvo inspeccionando, llegando a una fecha que, ya estaba determinada por la personería jurídica. También se trabajó en el inicio de un torneo preparatorio, el cual queremos que se dé lo antes posible, tomando la posta al que le corresponde.”

“De los diez clubes, nueve están habilitados para votar a la nueva comisión.”

Ante la pregunta de seguir, posiblemente, un mandato más, Daniel Pululo Rivero, respondió: “No. Ya lo tenía definido de que, si es mañana la asamblea, lo veremos con los presidentes de los clubes, pero, lo más probable, es que no.”

“Es difícil llevar una institución como ésta al frente, y poder terminar una gestión diciendo que se hizo, medianamente, lo que se tuvo pensado; se terminó con un balance positivo o se terminó con equipos de Esquina representando en el torneo federal. Yo creo que fue más lo positivo que lo negativo, pero, como digo, no es fácil si no contás con un equipo que te acompañe y que te de la mano para salir adelante. Yo,-Acotó- gracias a Dios, he tenido un equipo que me dio la mano en partes como Tesorería y Secretaría, y la verdad que no puedo dejar de destacar eso.”

Sobre los posibles candidatos en lista para reemplazar el cargo de presidente, Daniel decía lo siguiente: “Se manejan algunos nombres, aunque no sea oficial, los hay. Esto se va a definir en el día de la asamblea.” Ojala, que al le toque, y tome la posta, sea yo o, sea otro, lo siga llevando como lo venimos llevando hasta ahora.”

Por otro lado, expresó: “Creo que lo más desgastante en la función de ser presidente de una institución es, que los clubes estén al día, no solamente en lo que es la parte institucional, sino también, en la parte económica, siendo esto lo más complejo. Hoy por hoy, terminado un ciclo con balances y demás, hay clubes que en el año solo pagaron dos cuotas de participación”. Y expuso: “El tesorero tiene que armarse de paciencia, ya que hay explicaciones que deben darse a gente idónea del tema. “Los delegados, muchas veces, no transmiten lo que realmente se habla en las reuniones. Es muy complejo”.

También apuntó a querer una reforma del estatuto de la liga: “Hay cosas que yo había formalizado y había dicho sobre el estatuto de la liga por que debe reformarse. Es un estatuto que, en poco tiempo, creo que va a ser obsoleto directamente”.

“Los clubes tienen que darse cuenta que ellos son la parte principal de la liga. La liga es una institución que, persiste y se conforma por los clubes. Esto es lo que, por ahí, no se ve o, no se hace ver.” “Lo único que hace la liga es organizar los torneos y se maneja con plata de los clubes, ya que de la federación no viene 1 peso ni de provincia viene un subsidio”. Y enfatizó: “Es complicado. Es difícil llevar adelante una institución que no genera recursos”.-