El móvil de “La Mañana de Noticias”, estuvo hablando con el Vice Intendente Carlos “Tanti” Bianchi, quien se refirió a un caso en particular.

– Vice Intendente, queremos saber si ustedes ya han recibido esta investigación, que pide el abogado defensor de la ex mujer del Concejal Lotero, ya que pide a la justicia que se realice una investigación, de qué fue lo que pasó con ese oficio Judicial que se extravió en el HCD. Estamos hablando de un caso de retención de haberes por alimentos.

– Cómo sabrás, eso no es de este año, pero todavía no recibimos ningún pedido de informe, ningún pedido judicial. Por lo menos hasta el día de ayer a última, hora yo consulté en mesa entrada y todavía no llegó nada.

Me informaron ayer sobre un oficio de investigación de la justicia, cuando recibamos vamos a trabajar con el asesor letrado y los abogados que tenemos en el cuerpo, para hacer lo que corresponda.

– Por lo que me dicen, van a investigar si cabe en incumplimiento del deber de funcionario público.

– Claro, pero hay que ver si la responsabilidad fue de él, o una pérdida de la documentación. Él me había dicho, ni bien asumí, que iba a reiterar el pedido y después me dijo que ya estaba solucionado, cómo gente bien, corresponde decir eso. Después veremos y haremos lo que corresponda, nosotros creemos que estas cosas no tienen que ver con la política.

– Yo pregunto por la persona pública, ya que hubo un oficio qué se extravió.

– Hasta que nosotros no recibamos el oficio, no podría contestarte.

Yo me acuerdo que estaba en el Ejecutivo cuando pasó, hicimos una investigación interna para ver qué había pasado, pero el Ejecutivo nunca lo había recibido, por eso nosotros hicimos un descargo correspondiente. Yo era secretario de gobierno en ese momento, que también está a cargo de la dirección de personal, pero nosotros nunca contamos con esa información.

Eso se habrá traspapelado, o el Concejo no habrá informado al Ejecutivo.

Cambiando de tema, seguramente la concejal Papaleo te comentó lo que va a ser hoy, la charla que se ha organizado por la Banca de la Mujer, el Ministerio de Género, Mujer y Diversidad va estar presente en la ciudad de Esquina.

En campaña decíamos con Hugo, que la mejor construcción está escuchando al vecino, cómo son las copas de leche, la cámara de comercio, la cámara de turismo, las instituciones intermedias como los clubes y también ustedes, los periodistas, que puedan tener un lugar donde canalizar.

Dejamos un rato las cuestiones coyunturales y pensemos en la Esquina que queremos tener y para dónde queremos ir.