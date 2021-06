Marcos Neironi, abogado defensor de uno de los acusados por supuesto usuario de una cuenta falsa de Facebook en la cual se calumniaba a distintas personas referentes de la política local, habló en La Mañana de Noticias.

“Lo más importante que voy a decir para empezar es que, en esta situación de ser abogado del hermano de mi cuñado, él es completa y totalmente inocente de lo que se le imputa. Cuando voy a ver las querellas era un cúmulo de situaciones anómalas que ponía a mi cliente en un estado de indefensión porque no sabía cuál era el punto de unión entre el usuario de Facebook y su accionar. Este planteo surge del nuevo código penal de la provincia de Corrientes que, permite hacer un sistema de plena oralidad en donde las partes se reúnen ante una querella y constituyen las condiciones de la misma para que en el momento de la audiencia pueda sostenerla”, afirmó el abogado.

“En las dos primeras querellas planteé la nulidad y me hicieron lugar. En el tercer y cuarto caso hablé con los abogados patrocinantes de los chicos y entendieron concretamente que había que desistir”, agregó.

Hasta el momento continúa la búsqueda del responsable de la administración de la cuenta.

“Desde el principio tenía la plena convicción de Ricardo Gótoli (defendido) no era responsable de esto. El es una persona que no maneja mucho los medios informáticos. Por otras investigaciones paralelas que hice pude corroborar que definitivamente no fue”, remarcó y aseguró que la investigación seguirá llevándose a cabo por las partes que intervienen en el caso.

Asimismo sostuvo “Tenemos que entender que este tipo de cuestiones se pueden ir potenciando porque hay políticas de por medio, lo bueno es que cambió el Código Penal y esto posibilita controlar y brindar a la victima la gestión de prueba s para imputar a personas. Hay que diferenciar que una cosa es la cuestión judicial y otra cosa es la investigación o aplicación de pena. Me toca estar del lado del que recibe la imputación, pero en caso de estar en defensa de la victima hubiera actuado con toda la posibilidad que me brinda el derecho y hubiera hecho un montón de cosas. Con este fallo empeora la situación para los que realmente están detrás de esto, aunque crean lo contrario. El juez de garantía está muy atento a la situación”.-