La joven agredida por su (ex) pareja, testimonió sobre los hechos: “en un momento pensé que me mataba”

En el día de ayer, se recibió la noticia de que el lunes por la tarde hubo una denuncia por Violencia de Género en la Comisaría Primera de la ciudad de Esquina. Una pareja joven, en donde la víctima, vuelve a tratarse de una mujer.

La joven agredida por su (ex) pareja, dio su palabra acerca de lo ocurrido en la Mañana de Noticias, María de los Ángeles Barrías testimonió sobre el caso de violencia que vivió.

María de los Ángeles, comenzó: “Él a la mañana mandó mensajes a mi amiga diciendo que lo quería buscar al bebé”, contaba refiriéndose al acusado y a su hijo. “Nostras le dijimos que estábamos por almorzar y que mejor lo buscara a la tarde y ahí me empezó a amenazar. A la tarde, tipo 16:30, fuimos al Hospital porque teníamos que completar un papel para la escuela y él vuelve a escribir preguntando por si lo iba llevar a mi hijo para que lo vea a lo que respondí que el pasara a buscarlo porque yo no podía por lo que, responde con insultos. A los 10 minutos de eso, él llega y se acerca donde estábamos, quitándome a mi bebé de manera agresiva diciendo “Bajá vamos a hablar un ratito”. Bajo y empieza a hablarme de mala manera hasta darme el primer golpe, una piña en la boca. Después de eso me empujó hacia el muro del hospital, por lo que tengo mi espalda lastimada. También tengo mis manos lastimadas”. Señaló que cuenta con un video, por aporte de un tercero, donde está grabado el momento.

“Siempre fue así. Ya lo había denunciado porque me pegó estando embarazada, pero no hicieron nada”.

El agresor tiene 20 años. Aparentemente, ya cuenta con libertad para comunicarse por celular.

“Lo detuvieron porque mi mamá reclamó en comisaría, sino, creo que no lo iban a detener”.

“Espero que la justicia actúe. Ya es la segunda vez y ya lo denuncié”.

“Ya estoy en mi casa. Estoy bastante dolorida, con varios golpes y mi bebé asustado. Ya van dos noches que no duerme. Tengo miedo de salir a la calle con mi bebé. No lo quiero ni cruzar”.-