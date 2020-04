Debido al número de módulos recibidos por la Escuela- ubicada por calle Carlos Longa- esta primera entrega, a realizarse este viernes, será destinada a chicos de 1, 2 y 3 año con sus respectivas divisiones, mientras que los años 4, 5 y 6 esperaran hasta la próxima tanda que llegará el siguiente mes.

Así lo explico el director de la institución, Arsenio Valenzuela, a través de un contacto directo con La Mañana de Noticias.

“Citamos a los tutores, o chicos en caso de que algunos padres no puedan venir, a que recurran con barbijo y respetando el protocolo sanitario que se estableció desde nación. Vamos a estar en la escuela de 9hs en adelante” agregó el director, aclarando además que la entrega finalizará en el día.

Por otra parte, la escuela lleva adelante el cursado mediante las clases virtuales, Arsenio comentó que “tuvimos que recurrir a la tecnología. No es tan fácil, cada uno de nuestros alumnos tienen realidades diferentes y hay quienes pueden acceder y otros no. Pese a eso, en cuanto al desenlace de actividades, venimos trabajando bien, se envían las actividades a realizar. Y los profesores están bastante conformes con los chicos. Es un trabajo que debemos hacer día a día porque no sabemos hasta cuando no volveremos a las clases en la escuela”.-